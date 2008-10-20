Янукович: когда оранжевый туман прошел, мы видим руины нашей страны

Прибывший в Одессу для участия в 18-й партконференции председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что «регионалы» заинтересованы в скорейшем проведении выборов в Верховную Раду Украины.

«Время создавать коалицию уже ушло, - намекнул лидер ПР на тщетность усилий премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО общими усилиями парламентариев реформировать Кабинет министров для противодействия мировому экономическому кризису. - Теперь, когда оранжевый туман прошел, мы видим руины нашей страны. Чем скорее пройдут выборы, тем лучше».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «надо было создавать коалицию год назад, а не сейчас. А теперь пусть отвечает за то, как они уничтожили Украину, и пусть объясняется с населением».

Как отметил лидер ПР, чтобы повысить экономический потенциал, Украине необходимо заняться сельским хозяйством и топливной энергетикой. С учетом того, что «сейчас в мире продовольственный кризис, у Украины есть шанс поднять сельское хозяйство. Помимо того, экономический потенциал можно поднять с помощью топливной энергетики. Тогда в Украине будет все в порядке», - подчеркнул он.

В ходе посещения Одесского национального театра оперы и балета В.ЯНУКОВИЧ назвал его здание «сказочным дворцом», отметил, что «счастлив, что принял участие в реконструкции этого театра». И пообещал после прихода к власти начать финансировать театр из государственного бюджета.

А во время прогулки по Дерибасовской, где лидер Партии регионов общался с одесситами, группа сторонников «регионалов» вручила ему символический «штурвал для управления страной».