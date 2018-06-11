Украинский интерес. Смертоносный отчет, президентский казус и дебаты без Украины

Независимая международная комиссия представила результаты исследования причин катастрофы авиалайнера в небе над Донбассом горячим летом 2014-го. Ее участники отбросили версии теракта на борту, поражения ракетой или снарядом, выпущенными другим самолетом или гибели лайнера вследствие технических неполадок на борту. Выводы подтверждают изначальную версию Украины: лайнер был уничтожен российским ЗРК, который прикрывал боевые порядки сепаратистов. При этом члены комиссии не спешат обвинять в этом военном преступлении России, предпочитая отметить наличие круга подозреваемых в 100 человек.

Российское руководство решило ответить на выводы комиссии отрицанием очевидного. Новоизбранные думцы словно соревновались в том, кто более эффективно попытается выгородить Кремль и обвинить Украину и Запад. Сергей Лавров отказался извиняться за сбитый лайнер, чем, по большому счету, только усугубляет ситуацию. Однако отсутствие обвинений в адрес России не должно никого обманывать: в этом беспрецедентном преступлении поиск и наказание виновных имеет принципиальное значение. Недальновидными действиями российское руководство теряет остатки доверия к своим словам. Интересно, что этот процесс происходит на фоне краха российско—американских попыток найти общий язык относительно конфликта в Сирии. Вашингтон и ведущие страны ЕС в ультимативном порядке потребовали от Кремля прекратить варварские бомбардировки Алеппо. Отчет JTI относительно обстоятельств гибели рейса МН17 выглядит смертоносным для репутации России.

Повышенное внимание западных лидеров сохраняется к конфликту на Донбассе. Барак Обама и Ангела Меркель в телефонном разговоре подтвердили необходимость выполнения Минских договоренностей. Жаль, что подконтрольные Кремлю боевики не спешат выполнять договоренности о разведении враждующих сторон в трех секторах на Донбассе, продолжая обстрелы украинских позиций и не позволяя представителям СММ ОБСЕ мониторить ситуацию.

Траурные мероприятия в связи с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра были омрачены заявлением президента Израиля Раувена Ривлина, выразившего уверенность в причастности ОУН к уничтожению евреев во время Второй мировой войны. Надо сказать, что израильский президент этим заявлением отдал предпочтение несправедливому обобщению и поставил под удар развитие двусторонних отношений. С другой стороны, прозвучавшее с трибуны Верховной Рады заявление – еще одно свидетельство необходимости перестраивать информационную политику Украины, отказавшись от реактивности в пользу креативной наступательности.

Киев посетили глава Европейского Совета Дональд Туск и еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. Туск обсудил с Порошенко перспективы ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а госпожа Мальмстрем привезла новую порцию торговых преференций для наших производителей. Евросоюз в отношении Украины продолжает политику кнута и пряника – выделение очередного транша финансовой помощи перенесено на 2017 год.

В телевизионных дебатах между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом Украина не упоминалась. Откровенно говоря, это логично, поскольку ситуация в нашей стране не является внешнеполитическим приоритетом для Вашингтона, а в ходе схватки за голоса избирателей приоритетными являются внутренние проблемы США и видение их решения. Сегодня куда важнее увидеть в исполнении 45-го американского президента больше решимости в отношении России, продолжающей представлять своими действиями угрозу цивилизованному миру.

Евгений Магда