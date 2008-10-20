Ющенко хочет, чтобы Стельмах ответил за Проминвестбанк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает чрезвычайно важным оперативное решение проблем, возникших в «Проминвестбанке».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил на заседании СНБО.

«Я думаю, что чрезвычайно важным и показательным является вопрос оперативного решения проблем, которые существуют в деятельности «Проминвестбанка», - заявил Президент.

Он высказался, чтоб на сегодняшнем заседании СНБО глава Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ детально проинформировал СНБО о принятых мерах в отношении «Проминвестбанка», в частности в плане санации банка.

«Я хотел бы, чтоб глава Нацбанка сегодня дал содержательный ответ», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку на 7 октября было выделено 2 млрд. грн.

«Рейдерская атака на банк стала причиной панических настроений вкладчиков и досрочного отзыва вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей. В связи с этим правление Национального банка Украины, внимательно изучив ситуацию, приняло решение о рефинансировании ликвидности банка в размере 5 млрд. гривен», – отмечалось в пресс-релизе НБУ.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.