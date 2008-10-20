Стадион в Донецке откроют по сценарию автора церемоний 4-х Олимпиад

Футбольный клуб “Шахтер” подписал контракт с известным продюсером олимпийских игр Дэвидом ГОЛДБЕРГОМ, который станет консультантом клуба в подготовке и проведении церемонии торжественного открытия стадиона «Донбасс Арена» в Донецке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», Д.ГОЛДБЕРГ является автором церемонии торжественного открытия и закрытия Олимпийских игр в Турине (2006), Солт-Лейк-Сити (2002), Атланте (1996), специальных Олимпийских игр в Шанхае (2007). Кроме того, он выступал продюсером других значимых событий, таких, как торжественные церемонии открытия Карнеги Холла, Евро Диснея, концертных шоу звезд мирового уровня и официальных событий международного масштаба.

Во время подписания контракта Д.ГОЛДБЕРГ отметил, что для него этот проект интересен тем, что «является одновременно и социальным проектом для региона, и, в то же время, крупным имиджевым проектом, который должен открыть Украину для европейской и мировой общественности, показать культуру страны, Донбасса, историю и амбиции футбольного клуба «Шахтер».

Как сообщалось, стадион "Донбасс Арена" планируется открыть летом 2009 года.