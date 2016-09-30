Гройсман: на 11 декабря мы сможем выйти на выборы в объединенных громадах

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире Львовской областной государственной телерадиокомпании, сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета Министров Украины.

"Я думаю, что на 11 декабря мы сможем выйти на выборы в объединенных громадах", - сказал он.

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Глава правительства отметил, что вопрос назначения выборов в объединившихся территориальных громадах должен был быть решен Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с ЦИК. "Не смогли решить без моего вмешательства. Я вмешался. И мы с Центральной избирательной комиссией нашли формат решения. В понедельник мы уже примем необходимое решение", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ЦИК обратилась к Кабинету министров по поводу перераспределения расходов на проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских председателей объединенных территориальных громад. Действующим законодательством не предусмотрен механизм перечисления средств из резервного фонда местным бюджетам, что делает невозможным перечисление средств из государственного бюджета местным бюджетам территориальных избирательных комиссий. В связи с этим Комиссия обратилась к Кабмину относительно уменьшения на 30 млн грн объема расходов по программе финансирования проведения первых выборов в объединенных территориальных громадах и, соответственно, увеличения субвенции местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Напомним, ЦИК назначила на воскресенье, 11 декабря 2016 года, выборы в 41 объединенной территориальной громаде. Начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов объявлено с 22 октября. Предварительно были назначены и проведены 184 первых местных выборов, в том числе в 104 сельских, 54 поселковых, 26 городских советах объединенных территориальных громад, следовательно, общее количество первых местных выборов составляет 225.