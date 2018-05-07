Тимошенко отменила выборы и таки уверовала в кризис

В воскресенье в 19.00 ведущие телеканалы должны были транслировать телеобращение премьер-министра, но, скажем, Интер, в отмеченное время крутил то ли «Прекрасную няню» то ли каких-то других блондинок из кин о любви. Вдоволь наклацавшись пультом, я таки нашла одно из самых любимых лиц украинского избирателя на Первом национальном. Юлия была в кремовой блузке, как всегда «строгая, прекрасная и чистая». Я пропустила целые две минуты выступления, но из контекста поняла, что она характеризовала последнюю неделю как «войну всех против всех». Потом она сообщила: благодаря нашу команду, выборов 7 декабря не будет. «Возможно, в этой ситуации наши депутаты вели себя слишком решительно в судах и Центральной избирательной комиссии. Я извиняюсь за это перед вами», – заявила Юлия Владимировна.

Потом госпожа Тимошенко созналась в том, что с жаром отрицала еще в пятницу: «Всемирный кризис стучит к нам в двери. И если он взорвется, он смоет все доходы людей и покачнет страну и смоет всех кандидатов в Президенты и любые коалиции вместе взятые».

Премьер-министр призвала Президента и всех политических фракций «срочно возобновить работу парламента ради необходимого принятия законов». То есть если этот кризис можно использовать в качестве повода для игнорирования президентского указа, то его следует признать и немедленно начать бороться...

Юлия Владимировна была настроена решительно: предложила в понедельник в двенадцать часов собраться всем депутатам в парламенте и создать «коалицию защиты от мирового финансового кризиса». Туда по замыслу премьера, должны войти «все без исключения фракции парламента, независимо от лагерей, идеологий и убеждений».

Прозвучало еще одно оригинальное предложение ЮВТ – на базе коалиции переформировать Кабинет министров и создать «правительство защиты Украины от мирового финансового кризиса», предоставив ему возможность немедленно реагировать на мировые и внутренние вызовы. «Каждая фракция должна предоставить своих лучших специалистов для работы в правительстве, в том числе и на президентских должностях...»

Ну почему, почему Юлия Владимировна не перечислила, кого бы она хотела видеть рядом с собой в Кабинете министров? Я хочу увидеть, как Пинзеник преодолевает кризис рядом с Азаровым, особенно в части координации работы с НБУ и разработки бюджета, как Юлия Владимировна совместно с Виктором Федоровичем проводят мозговой штурм, пытаясь спасти отечественную экономику. Кстати, интересно куда она пристроит Петра Симоненко? И еще, для чего ей в правительство нужные представители фракций, которые хотят видеть себя «на президентской должности»? Действительно верит ли Юлия Владимировна верит в такое сотрудничество? Или это лишь политтехнологический трюк?

Верят ли ей политики – увидим уже сегодня, ведь она призвала собраться розпущений парламент («прошу вас, отмените отпуска, больничные, спасем Украину, а там делайте выборы»). А если – нет, то – нет, предупредила Юлия Владимировна: «Если наши инициативы будут отброшены и политики будут продолжать заниматься критиканством и политиканством на фоне финансового кризиса, то наша команда будет самостоятельно противостоять кризису и защищать людей». Вот так... Всех пригласила, но предупредила, что правительство уже имеет четкий план действий и выполняет его ежедневно.

Любую инициативу и поступок Тимошенко умеет обставить изысканно. Это Янукович в прошлом году «цеплялся за должность», это Мороза предлагали внести из зала «вместе с креслом». А Юлия Владимировна – она не такая, она совсем другая: “простите за решительные действия нашей политсилы”, “наша политсила в одностороннем порядке выходит из противостояния”. Интересно, как именно выходит? Может, БЮТ прекратит блокировать работу ЦИК и судов?

Она выше этой суеты. Суд, ЦИК, какое это все земное. Она знает, как «прогнать кризис, который стоит перед нашими дверями...»

Я не отказала себе в удовольствии посмотреть, как будут реагировать на телеобращение “ведущие телеканалы”. Один канал, который имеет донецкую историческую родину, не очень поверил, что выборов не будет. Он сделал детальный разбор рекламных роликов прошлой избирательной кампании, где перебрал все избирательные обещания БЮТ. Януковичу тоже досталось, но ему - лишь легонький пинок по сравнению с критикой в адресу лидера БЮТ.

“Плюсы” (“1+1”) – просто молодцы. Выползли из ситуации: ни вашим, ни нашим (ни Президенту, ни премьеру). Они выступление Юлии Владимировны цитировали коротко – и в той части, где она приглашает в правительство кандидатов в Президенты. А дальше детально рассказывали о скандалах в судах, о ситуации в металлургии, и о том, как Рузвельт выводил Штаты из депрессии.

А вот Интер мне уже начинает напоминать что-то российское. Не в том, как они хвалят Президента, а как мочат премьера. Ну не должен содержать воскресный анализ политической ситуации откровенных оценок премьер-министра. Не нужно нам рассказывать, что Юлия хочет затянуть выборы или сорвать. Это все знают. И ногу бютовца непонятной ориентации, на которой не было никаких кровоподтеков тоже все видели, для чего это транслировать каждый раз? Развесистым интервью с Януковичем завершался блок политических новостей на Интере. Виктор Федорович понемногу становится похож на человека. Он «доходит мне до глубины души» (это Янукович когда-то Юли так сказал, когда она обвинила его, что он не поддерживает шахтеров). В его речах не было никаких личностных обвинений, никаких обид – такой очень правильный образ, сдержанное мужское разочарование: «Юлия Владимировна хотела помочь стране. Я верю, что хотела. Она не смогла. Говорить, что кризисы – нечестно». Он, сидя на фоне большой иконы Богородицы Семистрильной, которой молятся о смягчении злых сердец, казался сильным и добрым. Единственное, чем он портил впечатление, – это своей антиоранжевой риторикой. Раздражают эти его рефрены о “оранжевой телеге”, “оранжевом тумане”, “оранжевой политике, которая привела к руине”. Впрочем, можно его понять, ввиду его родовой “оранжевой” травмы.

Об именно интервью...

Ответил на все вопросы. Было заметно, что знал их хорошо предварительно – готовился. «Коалиция БЮТ и “Регионов” – неестественная. Официальных переговоров с БЮТ не велось. Это была политическая игра, но не наша игра. Это все знают. Чем больше будет работать эта власть и это правительство, тем хуже будет стране. Мы – плохие оппозиционеры, признаюсь. Потому что мы этому не учились. Кто на что учился. Если посмотреть на Юлию Владимировну, она – прекрасный оппозиционер, но ее команда не способна помочь стране». Он не отрицал, что хочет стать премьером, более того – рассчитывает, “что так произойдет”, и будет “убеждать людей прийти на выборы”.

Выглядит так, что невзирая на возражения действующего премьера относительно досрочных выборов, оппозиционный премьер к ним тщательным образом готовится. И работать кандидатом в Президенты в действующем правительстве не собирается.

Марина Лаптева