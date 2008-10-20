Мороз заявил о намерении перетасовать колоду: многие изменились в лице

Избирательный список Соцпартии на внеочередных выборах в Раду значительно обновится по сравнению с выборами 2007 года. Об этом на политсовете партии заявил лидер СПУ Александр Мороз. По информации газеты "Коммерсант-Украина",в списке партии точно не будет бывшего главы МВД Василия Цушко, которому якобы гарантировано 89-е место в списке Партии регионов. Пока не решено, окажутся ли в списке видные функционеры СПУ Иван Бокий и Владимир Бойко.

Как стало известно по итогам политсовета, состоявшегося 16 октября, избирательный штаб СПУ на внеочередных выборах в парламент возглавит член политсовета Алексей Малиновский, возглавляющий черкасский областной комитет СПУ. Кроме этого, политсоветом были утверждены три заместителя главы штаба. Финансовыми вопросами кампании займется Михаил Мельничук, рекламно-агитационными – Ярослав Мендусь, а идеологические вопросы в партии будет курировать Станислав Николаенко.

Члены политсовета обсудили и избирательный список кандидатов в народные депутаты от Соцпартии. Традиционно его возглавит Александр Мороз. Между тем источники в СПУ утверждают, что список кандидатов в народные депутаты будет "совершенно обновлен".

– Александр Мороз сказал присутствующим, что меньше всего в списке будет бывших депутатов,– рассказал источник в руководстве партии.– Александр Александрович нам сказал буквально следующее: "Ребята, приготовьтесь. Если вы думаете, что только потому, что вы бывший депутат, вы должны быть в списке, то этого не будет". Услышав это, многие изменились в лице.

Уже сейчас источники в партии утверждают, что в избирательном списке может не оказаться Ивана Бокия, народного депутата III, IV, V созывов от СПУ и редактора газеты "Селянская правда от Ивана Бокия". В партии утверждают, что недовольны его партийной деятельностью, проводимой в последний год. Но больше всего в СПУ обеспокоены временным отсутствием в списке председателя правления ОАО "ММК им. Ильича" Владимира Бойко (№3 на выборах 2007 года). "Его (Владимира Бойко.–Ъ) зовут к себе в список и коммунисты, и `регионалы`. Однозначного ответа он не дал ни тем, ни другим. Поэтому решено вести с ним переговоры",– заявил собеседник.

В ходе заседания члены политсовета обсудили письмо, полученное лидером СПУ от бывшего министра внутренних дел Василия Цушко (№2 в избирательном списке СПУ на выборах 2007 года), который проходит курс лечения в Германии. В письме господин Цушко просит исключить его из рядов СПУ "по состоянию здоровья". Особых прений по этому вопросу не было, и в результате члены политсовета удовлетворили просьбу господина Цушко единогласно.

Отпустив Василия Цушко, в СПУ тем не менее не исключают, что он может в ближайшее время оказаться в рядах Партии регионов. Как утверждает источник, в избирательном списке ПР "уже давно зарезервировали для него 89-е место". "Он, конечно, говорил, что не будет идти в политику, но, с другой стороны, если Цушко будет нуждаться в неприкосновенности, то у него другого выхода нет",– заявил собеседник.

В ПР утверждают, что вопрос появления Василия Цушко в избирательном списке партии пока не обсуждался. "Не бронировалось за Цушко место в списке! А если даже это и произойдет, то это будет такая случайность!" – заявил заместитель главы избирательной кампании Партии регионов по организационным вопросам Александр Ефремов.