Милиция ищет, кто избил лидера Бердянской организации Партии регионов

Милиция возбудила уголовное дело по факту нападения на руководителя Бердянской городской организации Партии регионов Александра БУЛАТНИКОВА, который 15 октября был доставлен в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Запорожской области, "в связи со случившемся с депутатом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "хулиганство". Следствие ведется ГУ МВД Украины в Запорожской области".

По словам руководителя ЦОС запорожского главка милиции Александра ВОЛКОДАВА, расследование данного дела взято на контроль главой МВД и начальником ГУ МВД в Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, 17 октября пресс-служба Запорожской областной организации Партии регионов официально подтвердила информацию о госпитализации руководителя Бердянской гороорганизации партии А.БУЛАТНИКОВА.

По словам руководителя пресс-службы Запорожской облорганизации партии Елены МАТВЕЕВОЙ, А.БУЛАТНИКОВ был госпитализирован вечером 15 октября. Причиной госпитализации стали многочисленные телесные повреждения, нанесенные депутату неизвестными в подъезде дома, где он проживает.

Руководство Запорожской областной организации ПР расценило нападение на А.БУЛАТНИКОВА, как происшествие, связанное с его "общественно-политической деятельностью и ролью".