Милиция ищет, кто избил лидера Бердянской организации Партии регионов
Возбуждено уголовное дело
Милиция возбудила уголовное дело по факту нападения на руководителя Бердянской городской организации Партии регионов Александра БУЛАТНИКОВА, который 15 октября был доставлен в больницу с многочисленными телесными повреждениями.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Запорожской области, "в связи со случившемся с депутатом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "хулиганство". Следствие ведется ГУ МВД Украины в Запорожской области".
По словам руководителя ЦОС запорожского главка милиции Александра ВОЛКОДАВА, расследование данного дела взято на контроль главой МВД и начальником ГУ МВД в Запорожской области.
Как сообщал УНИАН, 17 октября пресс-служба Запорожской областной организации Партии регионов официально подтвердила информацию о госпитализации руководителя Бердянской гороорганизации партии А.БУЛАТНИКОВА.
По словам руководителя пресс-службы Запорожской облорганизации партии Елены МАТВЕЕВОЙ, А.БУЛАТНИКОВ был госпитализирован вечером 15 октября. Причиной госпитализации стали многочисленные телесные повреждения, нанесенные депутату неизвестными в подъезде дома, где он проживает.
Руководство Запорожской областной организации ПР расценило нападение на А.БУЛАТНИКОВА, как происшествие, связанное с его "общественно-политической деятельностью и ролью".