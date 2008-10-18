Партия регионов не отступит от идеи двух государственных языков

Партия регионов никогда не отступится от принципа сделать русский язык вторым государственным в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер крымских «регионалов», народный депутат Василий КИСЕЛЕВ заявил сегодня в Симферополе на XII республиканской конференции Крымской организации Партии регионов.

«Партия регионов никогда не отступится от одного из основополагающих принципов – сделать русский язык вторым государственным, но избиратели должны знать, что внести изменения в Конституцию возможно только при условии, если есть 300 голосов депутатов», - сказал В.КИСЕЛЕВ.

По его словам, до смены Президента вопросы, связанные с русским языком, трудно будет решать.

«К сожалению, до смены Президента Украины, мы не сможем решить эту проблему, не имея 300 голосов. Если будет сменен Президент, внося изменения в отдельные законы, мы будем решать эту проблему. Мы будем не вносить изменения в Конституцию, мы будем вносить изменения в целый ряд законов по русскому языку. И если Президент будет наш, он не будет ветировать эти законы, они будут действовать. Вот где тот нюанс, который вы должны знать», - сказал В.КИСЕЛЕВ, обращаясь к однопартийцам.