Порошенко с президентом Израиля договорились ускорить переговоры по ЗСТ
19:09, 27 сентября 2016Политика
876 0
Президент Украины Петр Порошенко с президентом Израиля Реувеном Ривлиным договорились ускорить переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между странами.
Порошенко встретился с президентом Израиля Ривлиным / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Израиля сегодня в Киеве.
Читайте такжеТурция готова в ближайшее время завершить переговоры по ЗСТ с Украиной
«В ходе откровенной и конструктивной беседы мы обсудили весь комплекс сотрудничества Украины и Израиля в многих направлениях. Мы договорились ускорить переговоры по заключению соглашения о свободной торговле», - заявил глава государства.
«Потому что это единственная антикризисная мера, которая является абсолютно взаимовыгодной, и я уверен, в том, что мы сможем в ближайшее время продемонстрировать прогресс в этом направлении», - добавил Порошенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter