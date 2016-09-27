Порошенко с президентом Израиля договорились ускорить переговоры по ЗСТ

19:09, 27 сентября 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко с президентом Израиля Реувеном Ривлиным договорились ускорить переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между странами.

Порошенко зустрівся з президентом Ізраїлю Рівліним / УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Израиля сегодня в Киеве.

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«В ходе откровенной и конструктивной беседы мы обсудили весь комплекс сотрудничества Украины и Израиля в многих направлениях. Мы договорились ускорить переговоры по заключению соглашения о свободной торговле», - заявил глава государства.

«Потому что это единственная антикризисная мера, которая является абсолютно взаимовыгодной, и я уверен, в том, что мы сможем в ближайшее время продемонстрировать прогресс в этом направлении», - добавил Порошенко.

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