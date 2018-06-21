Что ждет Россию в условиях глобального кризиса?

Разразившийся в начале осени мировой финансовый кризис вплотную приблизился к России и грозит кошелькам ее граждан. В Москве начались панические настроения, на периферии люди пока еще не до конца осознают, что их ждет. Правительственные доклады и сюжеты центральных «телерупоров» страны полны оптимизма и уничижительной риторики только в отношении «нерадивой американской финансовой системы».

Более реалистичны оценки независимых экономических экспертов. Они предупреждают: к концу 2008 года россияне могут обеднеть еще больше. По телевидению запрещено употреблять слово «кризис».

Одной из первых несоответствие реального положения дел на рынке и освещения его в телеэфире проанализировала российская Gazeta.ru. Как пишет издание, по данным проведенного для «Газеты» исследования компании «Медиалогия», за месяц с 9 сентября по 9 октября российские федеральные телеканалы выпустили 331 сообщение, в которых упоминалось положение дел на фондовой бирже РТС и ММВБ. Новостей, в которых употреблялась «кризисная лексика» всего 134.

Директор Центра экстремальной журналистики (Россия) Олег Панфилов полагает, что причины появления ура-патриотических сообщений в большинстве российских СМИ продиктованы тем, что власти России не хотят создавать панику среди населения.

– Власти хотят сохранять имидж успешного правительства, которое проводит успешные реформы.

Я как специалист уже давно не верю в российские СМИ и всерьез не отношусь к политическим публикациям, и тем более, экономическим. – сказал в интервью УНИАН Панфилов. – Когда доходит до объяснений ситуации населению, все прекратилось словами Президента Медведева о том, что мировой кризис проходит мимо России. Что на самом деле не так, ведь он затронул Россию, возможно, больше, чем кого-либо.

В пику ободряющим телевизионным сводкам, тема финансового кризиса вот уже месяц, как не сходит с главных полос российских газет и Интернет-изданий. О кризисе не только пишут, к нему активно готовят: пресыщенных денежным потоком москвичей учат считать деньги и призывают менять дорогие супермаркеты на более дешевые.

Отдельные эксперты предупреждают даже о неизбежности ревизии патриотизма. Ведь нефтедолларовый залог благосостояния российских олигархов неожиданно пошатнулся, российские банки, плотно завязанные на кредитах извне, так же, как и все банки мира, оказались в заложниках кризиса ликвидности. Поэтому сайт РТС сегодня почитывают даже неспециалисты, утверждает Панфилов.

– Российская экономика во многом зависит от западного капитала. Если стоимость акций на бирже будет скрываться, то Россия попадет в черный список, и больше никогда не будет иметь дела с крупными международными корпорациями. Поэтому я лично смотрю сайты биржи и специальные экономические сайты, где даются реальные цифры, – говорит Панфилов.

На самом деле с кризисом на рынке российское правительство уже начало активно бороться. Госдума РФ в прошлую пятницу одобрила план антикризисных мер, которую российские СМИ уже окрестили «планом по спасению финансовой системы России». Внешние долги коммерческих банков частично погасит правительство. Для этих целей российский Внешкомбанк, наблюдательный совет которого возглавляет сам премьер-министр РФ Владимир Путин, готов выделить 50 миллиардов долларов. В очередь за госденьгами уже выстроились 20 банков и 35 корпоративных заемщиков.

Государство также заявило о готовности скупать акции российских предприятий. Но сам рынок на спасительные меры пока реагирует вяло, отметил в интервью УНИАН директор Института экономики РАН Руслан Гринберг.

– Я лично нервничаю по поводу вкладов. Когда вы держите деньги в больших банках, правительство всегда приходит на помощь. Там много вкладчиков, опасность социальных потрясений выше. Но неуверенность есть. Несмотря на очень серьезные антикризисные меры, рынки не хотят верить, – констатирует Гринберг.

Сравнение нынешних событий в экономике с дефолтом 1998 года директор Института экономики РАН считает не совсем корректными.

– Тогда у нас были абсолютно низкие цены на нефть, плохой бюджет, минимальные валютные резервы. И четырехкратная девальвация за две недели стала катастрофой. Сегодня ситуация не такая тяжелая. Хотя инфляция уже есть, но простые граждане ее почувствуют позже, – прогнозирует Гринберг.

Тем временем финансовый кризис в России только набирает обороты. Досрочное закрытие депозитов уже приостановили в Москве ряд банков, эта волна докатилась и до глубинки. Ряд крупных банков в регионах России существенно ограничивают снимаемые со счета денежные суммы и вводят высокую комиссию за преждевременное расторжение депозитных договоров.

Проблемой для России может стать рост безработицы. Особенно в сфере услуг и строительства. В этом уверен известный российский экономист и политолог, в прошлом сотрудник группы экспертов Ельцина, а ныне директор российского Института проблем глобализации Михаил Делягин. В беседе с УНИАН он отметил, что в некоторой мере россияне уже начинают чувствовать последствия финансового кризиса.

– Идет сокращение притока людей на рынок труда, было несколько волн паники, связанной с банковскими вкладами, а те, кто рассчитывал продать инвестиционную недвижимость по старым ценам, уже практически распрощались с этими надеждами, – отметил Делягин. Следующий этап, по его словам, – проблемы в реальном секторе.

– Значительная часть «офисного планктона» вынуждена будет сменить свою работу на, скажем так, более серьезную. Массовые увольнения ожидаются в сфере строительства, что создаст дополнительные проблемы, ведь когда миллионы людей будут попросту выброшены на улицу, это может существенно повлиять на уровень безопасности, – предполагает эксперт.

Впрочем, массовые увольнения, инфляцию и сокращение доходов населения в России считают закономерными явлением.

Директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар в комментарии УНИАН отметил, что темпы роста доходов россиян в последнее время были и без того аномально высокими, достигая 10% в год. Настоящая же катастрофа, по словам Гайдара, произойдет в случае грубых ошибок российских властей. А именно – дальнейшего пребывания в эйфории, основанной на продаже нефти. В последнее время нефть, как известно, неумолимо теряет в цене.

По оптимистичным оценкам министра финансов РФ Алексея Кудрина, бороться с последствиями кризиса Россия будет как минимум два года.

Антонина Нагорная, Москва