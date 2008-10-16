В ЦИК говорят, что календарный план проведения выборов сорван

В Центральной избирательной комиссии констатируют срыв выполнения календарного плана проведения досрочных выборов.

В частности, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЁРНАЯ в комментарии УНИАН рассказала, что на сегодняшний день отдельные положения календарного плана подготовки к досрочным выборам не выполнены. Так, среди прочего, уже истек срок, до которого ЦИК должна была принять решение по определению количества кандидатур от парламентских фракций в окружных избирательных комиссиях. “Такого решения комиссия не приняла, поскольку действует запрещение, установленное постановлением Окружного административного суда города Киева о невозможности принятия ЦИК каких-либо решений”, - заметила Ж.УСЕНКО-ЧЁРНАЯ.

Также она обратила внимание на то, что ЦИК до сих пор не перечислены средства на проведение досрочных выборов, что также существенно осложняет подготовку к выборам. «Достаточно проблематично выглядит печатание бюллетеней, поскольку технологически закупка услуг по изготовлению защищенной бумаги, печатание бюллетеней, а также их доставка в регионы занимает определенное время», - заметила заместитель председателя ЦИК, добавив, что не выделение средств ставит под угрозу этот процесс.

Отвечая на вопрос, свидетельствует ли это о том, что 7 декабря досрочные выборы в парламент уже не состоятся, она заметила, что об этом говорить еще рано. “Возможны любые варианты, возможны разные решения. Например: во исполнение решения суда ЦИК, со смещением определенных сроков, будет принимать те или другие решения. Такие варианты тоже возможны”, - отметила Ж.УСЕНКО-ЧЁРНАЯ.

Она подтвердила, что заседания комиссии не будут проходить до тех пор, пока не будет отменено постановление Окружного административного суда города Киева.

Как известно, рассмотрение апелляции на постановление о приостановке указа Президента об объявлении досрочных выборов перенесено на пятницу, 17 октября 2008 года.