Правоохранители провели обыски в рамках дела о нанесении заводу "Океан" убытков на 1,5 миллиарда - ГПУ

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Генеральной прокуратурой Украины совместно со Службой безопасности Украины в ходе проведения спецоперации в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по факту завладения неустановленными лицами имуществом ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" в особо крупных размерах, доведения указанного предприятия до банкротства и совершения других преступлений, 25.09.16 на территории Николаевской, Киевской, Днепропетровской областей, в том числе по месту расположения ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан", проводится 23 обыски, к которым привлечено более 45 работников прокуратуры и 150 сотрудников Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате преступных действий ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" причинен ущерб на сумму более 1,5 млрд грн.

Также пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook пояснила, что в ходе досудебного расследования на причастность к совершению указанных преступлений проверяются все лица, задействованные в процедуре банкротства предприятия, в частности, ликвидаторы, должностные лица ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан", ЧАО "Смарт-Холдинг" и других предприятий.

Следственные действия продолжаются, добавила Сарган.

Ранее сегодня представитель "Смарт-Холдинга" Евгений Загорулько в Facebook написал, что люди в камуфляже штурмовали пустой офис компании в Киеве по адресу: ул. Игоревская, 7-А.