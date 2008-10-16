Указ о роспуске ВР могут рассматривать суды разной юрисдикции – судья КС

Указ Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады могут рассматривать суды разной юрисдикции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал судья Конституционного суда Иван ДОМБРОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Я не исключаю возможности рассмотрения (этого указа – УНИАН) другими судами», - сказал И.ДОМБРОВСКИЙ

Он объяснил, что все будет зависеть от того, что оспаривается, и кем оспаривается.

«Все зависит от того, как будет формулироваться обращение. Если будет речь идти о его неконституционности, то, конечно, это компетенция Конституционного суда. Если там (в представлении – УНИАН) будет ставиться вопрос о незаконности, если там будет идти речь о каких-то фактах, которые не может проверять Конституционный Суд, то могут рассматривать и другие суды», - сказал И.ДОМБРОВСКИЙ.

Судья КС напомнил, что в соответствии с Конституцией Президент обязан придерживаться Конституции и законов Украины. «Могут быть такие случаи, когда, например, в указе речь идет о прямом, всем понятном нарушении Конституции, а может идти речь о нарушении Президентом закона», - сказал он, добавив, что несоблюдение закона Президентом также является нарушениям Конституции.

Также И.ДОМБРОВСКИЙ не исключил, что по одному и тому же указу Президента может быть открыто производство и в Конституционном Суде, и в административном. По его словам, в этом вопросе важно, кто является субъектом обращения. Судья напомнил, что в Конституционный Суд могут обращаться только лица, определенные законом, – Президент, народные депутаты и другие, но рядовые граждане как частные лица обращаться в Конституционный Суд не могут. Поэтому, если речь идет даже о нарушении Конституции, граждане могут обращаться только в суды общей юрисдикции.