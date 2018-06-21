Затянуть или сорвать? Чего добивается Тимошенко

Множество аналитиков не на шутку волнует вопрос: с какой целью затеяла всю эту канитель с сомнительными постановлениями „нужных” админсудов и блокированием работы „ненужных” Юлия Тимошенко? Чего она хочет – сорвать назначенные Президентом внеочередные выборы в Верховную Раду или просто оттянуть их проведение на более удобный для себя срок? В действительности, по мнению автора, здесь нет никакой дилеммы, а есть поливариантный сценарий развития политического конфликта, выписанный штабом БЮТ.

Как уже приходилось писать, Юлия Владимировна любит беспроигрышные игры, в которых у нее есть выбор между хорошими и еще лучшими вариантами. Именно так выстраивает она и сегодня шахматную партию с Президентом. Бело-красные ведут атаку с целью блокирования избирательного процесса в двух направлениях: во-первых, БЮТ, не гнушаясь никакими методами, добивается судебных решений, которые способствуют срыву/затягиванию выборов, и не дает принять те решения, которые разблокировали бы избирательный процесс. Во-вторых, невзирая ни на какие решения СНБОУ и положения старого-нового закона о Кабмине относительно обязательности этих решений для правительства, Кабинет министров Юлии Тимошенко не выделяет из Резервного фонда средства, необходимые для организации и проведения избирательного процесса. Не учитывают „воины света” и абсолютно очевидную неподведомственность таких дел административным судам. Ведь с Конституционным были бы значительные затруднения: позиции Президента там сильные, к тому же КС берет несколько месяцев на рассмотрение любого дела. Такое торможение для БЮТ является недопустимым.

При этом команда ЮВТ не жалеет ни физических усилий для борьбы с судьями и эсбеушниками, ни материальных средств на как можно болем широкое распространение в СМИ месиджей бютовских депутатов. Они, мол, защищают молодую украинскую демократию от „узурпатора” Ющенко.

Реальна ли перспектива срыва выборов? Кажется, целиком и полностью. Оба инструмента „войнушки” тимошенковцев с ющенковцами за последние несколько дней доказали свою эффективность. На данный момент Президенту не удалось распустить непокорный Киевский окружной административный суд. Очевидно, ему забыли доложить, что еще есть Киевский областной административный. Именно он и остановил действие президентского указа – и теперь окружной административный продолжает свою деятельность. Не исключено, что теперь появится указ о роспуске областного административного – и, в свою очередь, будет еще где-то приостановлен.

Если юристы главы государства и добьются отмены решения окружного суда в Высшем административном, что вполне реально, то останется высшая кассационная инстанция – Верховный Суд Украины. Который возглавляет Василий Онопенко, а он своими заявлениями неоднократно демонстрировал правильность истины о том, что „бывших бютовцев не бывает”.

Кроме того, непонятно, как СНБОУ добьется выполнения своего грозного решения „немедленно выделить средства на выборы из Резервного фонда Кабмина”. Мало того, что это решение тоже может быть обжаловано в суде, – правительство может просто цинично деньги не давать. „Пострадавшим от наводнения - нужнее”.

Не вопрос, СП мог бы собрать сто миллионов долларов, так сказать, частным образом, но, в соответствии с законодательством, деньги на парламентские выборы могут выделяться лишь из госбюджета. Так что, штурмовать силами внутренних войск „орлов Гелетея” и группы „Альфа” здание Кабмина? Под дулом пистолета вынудить Минфин осуществить перечисление средств на счет ЦИК? А если внутренний министр Юрий Луценко, который полюбил с недавних пор Юлию Владимировну чистой и бескорыстной любовью, поставит „Беркут” на охране монстроподобного здания на улице Грушевского?

Не хочется даже думать о возможных последствиях силового развертывания событий. Оно стопроцентно не пойдет на пользу Президенту, которого и так подвергают острой критике европейские политики и эксперты за указ о роспуске парламента и якобы за нежелание посодействовать созданию „тройственной” коалиции БЮТ – НУ–НС – Блок Литвина.

Но существует и риск не добиться срыва выборов. В конечном итоге, из-за элементарного эксцесса исполнителя. Возьмут и перекупят уже купленного судью – или правительственного чиновника, который подмахнет трансферт. Такое уже не раз случалось в короткой, но богатой коррупцией истории молодого государства. Однако на этот случай есть вариант оттягивания выборов. Похоже, как минимум, выборы уже должны быть перенесены, по меткому высказыванию Тимошенко, под новогоднее оливье. А есть все шансы оттянуть их до весны, скажем, до марта.

Новогодний вариант полностью устроит БЮТ. Большая часть электората Блока Тимошенко хорошо мотивирована, еще бы „нашу Юлю обижают...”. Известно и умение избирательных структур БЮТ вести эффективную мобилизационную работу. В то же время избирательные структуры НУ ослаблены ЕЦом, сам же ЕЦ собственных – практически нигде не развернул. А способность основной массы электората ПР оторваться от праздничного, заставленного водкой стола находится под огромным вопросом.

Весенний вариант выборов для БЮТ - вообще прекрасный. У Тимошенко будет время громко подать в отставку перед самими выборами, объяснив, какие „нехорошие люди” Балога, Президент и „примкнувший к ним” Янукович. Так и не дали ей облагодетельствовать Украину и выдать народу еще одну „Юлину тысячу”. И пойдет на выборы с площадки „главы оппозиции”, беспощадно критикуя своих политических оппонентов и на полную катушку используя неотразимый для традиционалистской украинской нации имидж „обиженной женщины”.

Скорее всего, хоть в канун Нового года, хоть весной БЮТ возьмет крупнейшую парламентскую фракцию, однако не попадет в правящую коалицию. Но тимошенковцы явно играют в долгую игру: позиция для старта на президентских гонках будет прекрасной.

А срыв выборов откроет для премьер-министра Тимошенко хорошие перспективы ручного управления бюджетными средствами, допокупки депутатов НУ–НС с целью получения документа с нужным количеством голосов для создания „тройственной” коалиции. Можно будет размахивать настоящим документом перед носом Ющенко и перед камерами телеканалов. И еще – осуществлять дальнейшее давление на суды и „выкручивать” нужные решения. Например, о дееспособности парламента. Опять-таки, президентские выборы-2010 будут выглядеть чрезвычайно перспективно.

Одна „мелочь” портит логику и элегантность этих планов: они могут полностью завалить и без того подорванную мировым кризисом украинскую экономику.

Что противопоставит этому плану, этой игре команда Ющенко? В СМИ бродят какие-то недостоверные слухи о „силовом варианте” „миллионе агитаторов” и других легкомысленных политтехнологических фантазиях. В то же время многие обнадеживают главу государства чрезвычайными „дежавю” относительно досрочных выборов прошлого, 2007, года. Тогда же добились!

Но, во-первых, на тех выборах БЮТ серьезно нарастил свой результат, а во-вторых, у БЮТ нет своего Рината Ахметова, которому так хотелось на мировые торговые биржи.

Николай Писарчук

P.S. Кстати, поздравляем с днем рождения крупного автомобильного бизнесмена, народного депутата Тариэла Васадзе, которого считают одним из основных спонсоров Блока Юлии Тимошенко.