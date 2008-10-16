«Могильщиками» Проминвестбанка занялась Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту покушения на доведение до банкротства «Проминвестбанка».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отмечается в сообщении, «в связи с попыткой определенных рейдерских структур повлиять на состояние финансово-банковской системы государства, и в частности на стабильность в деятельности ЗАО «Проминвестбанк», по указанию Генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО проводилась проверка соблюдения Закона Украины «О банках и банковской деятельности». По результатам проведенной проверки, Генеральной прокуратурой Украины по факту покушения на доведение до банкротства «Проминвестбанка» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.15, ст.219 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Промивестбанку» (ПИБ) стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку на 7 октября было выделено 2 млрд. грн.

«Рейдерская атака на банк стала причиной панических настроений вкладчиков и досрочного отзыва вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей. В связи с этим правление Национального банка Украины, внимательно изучив ситуацию, приняло решение о рефинансировании ликвидности банка в размере 5 млрд. гривен», - отмечалось в пресс-релизе НБУ.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Промивестбанке», временным администратором назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.