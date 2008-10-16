Сегодня вместо денег на выборы Кабмин позаботится о судах и недрах

В 10.00 премьер-министр Юлия Тимошенко соберет заседание Кабинета министров Украины. После заседания запланирована пресс-конференция премьера, сообщает пресс-служба правительства.

В то же время, как следует из повестки дня сегодняшнего заседания, размещенной на урядовом портале, рассмотрение вопроса о финансировании досрочных выборов на сегодняшнем Кабмине даже не планируется. Вместо этого запланированы такие вопросы как внесение изменений в закон Украины о судоустройстве, ”о размещении Киевского апелляционного административного суда”, “о предельной численности работников аппарата апелляционных общих судов”.

Также Кабмин планирует согласовать предложения относительно предоставления специальных разрешений на пользование недрами, решить вопрос о передаче недвижимого имущества в г. Антраците и рассмотреть какой-то загадочный пункт “для служебного использования”.