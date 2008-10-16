Эксперты: идея Яценюка пойдет на пользу финансовому рынку

Инициированный председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ Экспертный экономический совет является хорошим "мессиджем" для отечественного финансового рынка. К такому мнению пришли эксперты - участники опроса, проведенного Институтом Горшенина.

В частности, согласно переданным агентству УНИАН результатам опроса, глава наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА отметил значимость и роль Экспертного экономического совета в настоящих условиях. «А.ЯЦЕНЮК пока единственный политик, который в условиях разворачивающегося экономического кризиса собрал представителей финансового рынка», - заявил О.СПИЛКА.

Он высказал мнение, что это хорошее начало для анализа ситуации с целью дальнейшей выработки необходимых и адекватных решений. «Это хороший мессидж для финансового рынка и для клиентов финансового рынка», - подчеркнул он.

Вице-президент "Ренессанс Капитал" Сергей ВЕДРИНСКИЙ также подчеркнул, что первое заседание совета очертило экономические проблемы, которые встали перед Украиной в настоящий момент. «Кризисные явления нарастают очень быстро, - считает С.ВЕДРИНСКИЙ. По его словам, на заседании состоялся очень результативный обмен мнениями по поводу того, что происходит в разных сегментах экономики. «Потому что в условиях таких нарастающих кризисных явлений важно учитывать все проблемы в комплексе, поскольку одна связана с другой», - сказал он.

С.ВЕДРИНСКИЙ высказал надежду, что их опыт поможет быстро выработать комплекс мер, который если не остановит, то существенно смягчит кризисные явления.

С ним также согласен старший экономист Всемирного банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ, который добавил, что инициатива подобного рода полезна для лучшего понимания причин возникновения и выработки необходимых мер по преодолению кризисных явлений.

«Политические возможности спикера дают возможность выхода на высокий политический уровень и обсуждения наработанных инициатив на уровне первых лиц государства с целью выработки соответствующих государственных решений», - Р.ПИОНТКОВСКИЙ. По его словам, в условиях, которые складываются в последнее время, это хорошая площадка для старта обсуждений и выработки возможных решений по вопросам противодействия кризису или вопросам ликвидации определенных негативных экономических последствий.

Президент Украинской национальной ипотечной ассоциации, экс-министр финансов Игорь ЮШКО отметил, что заседания Экспертного экономического совета необходимо проводить еженедельно. «Это стоит делать по той простой причине, что кризисные явления проявляются в новых формах, и нам необходимо оперативно реагировать», - отметил И.ЮШКО.

Он уверен, что также необходимо мониторить действия, которые предпринимаются Национальным банком и основными субъектами экономики.

Напомним, 14 октября состоялось первое заседание Экспертного экономического совета. Основная цель совета - анализ экономической ситуации в стране и выработка эффективных предложений по предотвращению разворачивающегося экономического кризиса. Членами совета являются ведущие эксперты в разных отраслях экономики и финансового сектора Украины.