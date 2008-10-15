Богатырева: благодаря плану СНБО люди почувствуют себя более защищенными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА уверена, что план по противодействию финансовому кризису, который СНБО примет на заседании 17 октября, будет «адекватным и даст возможность людям почувствовать себя более защищенными».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Р.БОГАТЫРЕВА, в частности, отметила, что в пятницу состоится плановое заседание СНБО, на котором будут рассмотрены вопросы контроля выполнения решений СНБО в сфере миграционной политики, а также борьбы с коррупцией.

Вместе с тем, по словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, учитывая насущную необходимость, Совет нацбезопасности рассмотрит и вопрос мероприятий для борьбы с финансовым кризисом в Украине.

Она отказалась сообщить, какие именно инструменты борьбы с кризисом планируется предложить на заседании СНБО, однако отметила, что сегодня проекты таких мер представлены Аппарату СНБО, и он их рассмотрит.

Также Р.БОГАТЫРЕВА напомнила, что уже создана комиссия, которая также занимается этими вопросами и предоставит свои предложения.

Секретарь СНБО убеждена, что согласованный документ, который будет вынесен на заседание СНБО в пятницу, будет «адекватным и даст возможность людям почувствовать себя более защищенными».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что готов представить на заседании СНБО 17 октября свой план по нормализации финансовой ситуации в стране, и будет просить СНБО его поддержать.