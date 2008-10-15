Посол Румынии в Украине: в отличие от Дракулы мы не намерены сосать кровь

Украинская дипломатия проиграла, когда не настояла на решении проблемы острова Змеиный в период вступления Румынии в НАТО.

Такое мнение высказал бывший посол Украины в Румынии Леонтий САНДУЛЯК во время круглого стола в Киевском Институте проблем управления имени Горшенина на тему «Украинско-румынские отношения в XXI в.: Добрососедство или соперничество?», сообщили УНИАН в институте.

Л.САНДУЛЯК, в частности, сказал, что вынесение проблемы острова Змеиный за рамки украинско-румынского договора в период, когда Румыния должна была вступать в НАТО, является проигрышем украинской дипломатии.

«Украинские дипломаты могли настаивать, но не сделали этого, ведь без решения этого вопроса Румыния никогда бы не смогла вступить в Североатлантический альянс», - заметил дипломат.

С ним согласился и народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ, обвинив отечественную дипломатию “в беззубости”. «Мы знаем, что международный суд никогда не дает однозначных выводов относительно территориальных споров, поэтому мы обречены на длительный период трактовок возможного решения Гаагского трибунала относительно острова Змеиный», - считает Т.ЧОРНОВИЛ.

«Заявления румынского Президента Траяна БЕСЕСКУ и прорумынски настроенных партий Молдовы о Большой Румынии, в составе которой должны быть и юг Одесской области, и Буковина, пусть останутся на их совести, меня больше волнуют заявления патриарха Румынской православной церкви о возможном пересмотре границ, а он является влиятельнее среди румын, проживающих в Украине”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его мнению, украинские дипломаты должны были бы реагировать на подобные выпады, “однако мы почему-то отмалчиваемся”.

Депутат заметил, что сегодня необходимо решать и проблему предоставления румынского гражданства украинцам, которые не отказались перед этим от украинского гражданства. “Завтра украинский парламент одобрит закон об уголовной ответственности за двойное гражданство, и несколько десятков тысяч украинских румын окажутся вне закона”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

“Нерешенной на сегодня является также проблема контрабанды из Приднестровья. Поэтому Украина заинтересована в том, чтобы границы были четко зафиксированы - как границы между Украиной и Румынией, так и границы между Молдовой и Румынией», - заметил Т.ЧОРНОВИЛ.

Он посоветовал украинским дипломатам пройти стажировку в Бухаресте, чтобы научиться у румынских коллег выступать единой командой в сфере защиты национальных интересов.

Чрезвычайный и Полномочный посол Румынии в Украине Траян ЛАУРЕНЦИУ-ХРИСТЯ выразил убеждение, что Украина и Румыния могут решить все спорные вопросы между собой цивилизованным путем.

«В отличие от легендарного румынского Дракулы мы не намерены никого пугать или сосать кровь. Доказательством мудрости Украины и Румынии является то, что мы в состоянии решать проблемы цивилизованным путем, в интересах обеих стран. Много проблем Черноморского региона решаются далеко не методами международного права», - сказал посол.

Он опроверг информацию о том, что количество граждан Украины, которые получили румынское гражданство, достигает сотен тысяч лиц. «Это единичные случаи», - подчеркнул Т.ЛАУРЕНЦИУ-ХРИСТЯ.

«Мы не заявляли громко о поддержке интеграции Украины в европейские структуры, однако мы много делаем в направлении конкретной поддержки, в частности, мы предложили свою помощь в экспертизе визовой политики Евросоюза в отношении Украины. Украине также необходимо выучить ошибки Румынии на пути вступления в ЕС и избежать их», - сказал посол.