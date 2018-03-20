Поборет ли Черновецкий квартирную очередь?

Киевская власть известила: новый мэр всерьез занялся столичными застройщиками, которые теперь должны делиться своими прибылями с городом. Теперь они будут отдавать Киеву 12 процентов квартир. Черновецкий хочет увеличить процент отчислений до 20. Мол, скоро квартирную очередь таки одолеют.

Однако оптимистам, которые ждут бесплатного жилья от государства, стоит взять в руки калькулятор, чтобы разобраться с реальным положением вещей. Официально в Киеве зарегистрировано 140 000 очередников. Это по меньшей мере 280 000 человек, ведь очередникам, как и другим людям, свойственно иметь семьи. Средний метраж квартиры для каждого очередника – 70 квадратов (общей площади). Нехитрая операция с умножением дает 9 800 000 квадратных метров, необходимых для полной ликвидации очередей.

В этом году киевские застройщики собираются выйти на 1 300 000 сданных в эксплуатацию квадратных метров жилья. Максимальные 20 процентов, озвученные Черновецким, дают цифру в 260 тысяч квадратов. Наконец делим 9 800 000 на 260 000 и видим, что на обеспечение жильем всех очередников пойдет свыше 30 лет.

Но не стоит забывать, что не все квартиры, отчисленные городу, идут непосредственно на ликвидацию очереди. Свое право на жилье имеют разнообразные ведомства и государственные учреждения. Поэтому реальная скорость обеспечения очередников жильем еще меньше.

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что по-пролетарски простая экспроприация прибылей застройщиков проблемы с квартирными очередями не решит. Более того, инициативность мэра уже оказала плохое влияние на рынок недвижимости, ведь большинство строительных компаний заявили о возможном поднятии цен на 5–15 процентов. „Это может вызвать повышение цен на жилье в пропорциональном процентном соотношении”, – так в эфире радио „Эра” объяснил позицию своих коллег президент Украинской строительной ассоциации Лев Парцхаладзе.

В действительности при такой социальной политике очередь на жилье никогда не будет ликвидирована. Можно провести аналогию со сбережениями граждан в советском Сбербанке: политики продолжают что-то обещать, хотя экономисты давно заявили о нереальности возвращения денег.

Однако экономические изложения и столбики цифр не убедят тех, кто уже несколько десятков лет стоит в очереди на квартиру. Эти 140 тысяч семей были и остаются протестным электоратом, на настроениях которого можно строить успешные кампании по продвижению во власть. Именно этим людям адресовал свои слова Александр Омельченко. “Пока то, что озвучивает господин Черновецкий, называется "лепет младенца". Наговорено столько необдуманного за несколько месяцев, что не влезает в голову. Это же болтовня, клоунада", – такие яркие характеристики выдавал своему преемнику экс-мэр.

„Возможно, стоит подумать над льготными ипотечными программами или большими скидками на приобретение жилья, – конструктивно замечает еще один экс-соперник Черновецкого на выборах мэра Виталий Кличко. – Например, люди, которые стоят в очередях, могли бы получить скидку на приобретение жилья в 50 процентов. По крайней мере вместо полной безнадежности 140 тысяч семей очередников получили бы какую-то реальную помощь от власти”.

Впрочем, Черновецкий уже нашел новый вектор направления своих PR-усилий. Он заявил о желании в несколько раз повысить квартирную плату. Но не всем – а только богатым. Только механизма деления украинцев на бедных и богатых пока еще нет. Поэтому новая инициатива активного мэра опять может оказаться громким, но холостым выстрелом.

Василий Самохвалов