В СБУ говорят, что люди Луценко охраняли тех, кто бил судей

Служба безопасности Украины отрицает присутствие бойцов «Альфы» в совещательной комнате Апелляционного административного суда Киева 11 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Это ложь, мы это опровергаем», - сказал он.

Вместе с тем В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что охрана судьи указанного суда Михаилу МЕЖЕВИЧУ была предоставлена по письменному обращению в связи с применением к нему физического насилия со стороны народных депутатов и препятствованием служебной деятельности.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, после возбуждения уголовного дела по факту вмешательства в деятельность судебных органов по поручению Генпрокуратуры была создана следственно-оперативная группа из сотрудников СБУ. На сегодняшний день выяснено, что 11 октября в кабинете председателя суда находились 4-5 депутатов от БЮТ, к судье применялось насилие, что отображено в пояснениях свидетелей. В частности, судью били по рукам, не давали взять ручку, включить компьютер, забрали личные вещи судьи (телефон), сказал руководитель СБУ.

Кроме того, к помещению суда находившиеся в нем лица подтянули боевиков криминальных группировок. В связи с изложенным В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что на сегодняшний день в силу таких обстоятельств в СБУ возникают очень много вопросов к спецподразделению МВД «Грифон», на которое законом возложены функции охраны судов.

«Я предложил министру внутренних дел включить сотрудников милиции в следственную группу для выяснения обстоятельств использования спецподразделений МВД, которое фактически не охраняло суд, а способствовало вхождению в него посторонних лиц и охраняли тех, кто бил судей», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, добавив при этом, что вчера он во второй раз направил соответствующее письмо главе МВД Юрию ЛУЦЕНКО.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, руководство МВД должно поинтересоваться деятельностью «Грифона».

«Если опять такая ситуация произойдет в судах, милиция должна соответствующим образом сработать», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 октября представители БЮТ в Апелляционном административном суде Киева во время судебного заседания заявили отвод судьи М.МЕЖЕВИЧУ, который является председателем коллегии судей, рассматривающей жалобу Секретариата Президента о приостановке действия Указа главы государства о проведении досрочных парламентских выборов.

В связи с этим коллегия судей пошла в комнату для совещаний.

Между тем народные депутаты от БЮТ заявили, что в комнату для совещаний, кроме судей, зашли посторонние лица, которые имеют при себе оружие.

«Судьи работают практически под дулами пистолетов сотрудников СБУ», - сказал тогда первый заместителя председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.