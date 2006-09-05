Верховная Рада начала работу

Открылась вторая сессия Верховной Рады Украины пятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, на торжественном заседании парламента присутствуют члены правительства во главе с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, руководители областных советов и облгосадминистраций, центральных органов власти, председатели украинских судов, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ и другие высокопоставленные должностные лица.

Как сообщалось, сегодня планируется внести изменения в календарный план проведения второй сессии, установив, что после открытия сессии депутаты на текущей неделе будут работать в комитетах и фракциях.

Первое пленарное заседание планируется с 11 до 15 сентября.