Во Львове - фестиваль кофе

17-19 октября во Львове будет проходить второй фестиваль "На кофе во Львов".

Как сообщил на пресс-конференции начальник управления культуры и туризма Львовского городского совета Андрей СИДОР, особенностью нынешнего «кофейного» фестиваля является то, что он будет проходить три дня и львовяне и гости города успеют побывать во всех кофейнях города, которые являются участниками фестиваля, получить существенную скидку и попробовать фирменный «фестивальный» кофе, который приготовят мастера кофейного дела, а также проголосовать за напиток, который больше всего понравится.

Также в рамках фестиваля - прогулки на карете короля и королевы праздника, награждение кофеен-победителей, приготовление фирменного кофе, а на центральной площади города – Площади Рынок - мастера кофейного дела будут готовить под открытым небом разные сорта кофе, которые смогут попробовать все желающие, сообщил Андрей СИДОР.

Участие в фестивале, в частности, примут известные львовские кофейни: "Вірменка", "Віденська кав’ярня", "Золотий дукат", "Театральне", "Францішка", "Її величність", "Світ кави", "Під синьою пляшкою", "Під Клепсидрою", "Кабінет", "Перше", "Кав’ярна мапа", "Кентавр", "Прага", "Казино", "Цукерня".