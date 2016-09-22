ВР отказалась рассматривать на этой неделе законопроект о спецконфискации

Как передает корреспондент УНИАН, за включение проголосовали только 207 (при необходимых 226) народных депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе "Оппозиционный блок" и "Батькивщина", а из "Видродження" и "Воли народа" "за" проголосовало только по одному депутату.

На включении в повестку дня этого законопроекта настаивала фракция "Народный фронт".

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"Есть 40 миллиардов, нужных для того, чтобы оснастить украинскую армию. И эти деньги нужно вернуть для того даже, чтобы в будущем ни один чиновник, ни один президент, украв деньги, не чувствовал себя безнаказанным", - подчеркнул депутат от НФ Юрий Береза.

Напомним, Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2017 год средства, которые будут конфискованы в рамках возвращения в страну активов лиц из окружения экс-президента Виктора Януковича.

14 сентября правительство направило в ВР обновленный законопроект о спецконфискацию, принятие которого позволит конфисковать в госбюджет арестованные на счетах в Сбербанке 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших представителям режима Януковича.