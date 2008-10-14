Украина - на грани вооруженного переворота?

Народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявляет, что Служба безопасности Украины совместно с Управлением государственной охраны планируют реализацию силового сценария с установлением прямого президентского правления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

«В очередной раз Служба безопасности Украины и УГО выступают инструментом политического давления в руках Банковой. Сегодня рассматривается сценарий блокирования органов исполнительной власти, политических арестов и установления прямого президентского правления», - заявил он.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, Секретариат Президента повторяет «чилийский сценарий» установления диктатуры времен Аугусто Пиночета.

«Страна находится на грани вооруженного переворота. Понимая нелегитимность своего указа о роспуске парламента, Президент готов применить силу для ликвидации правительства, парламента, паралича судебной системы и введения единоличного правления в стране», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН также отметил, что «нападение спецподразделения СБУ на народных депутатов» уничтожает все демократическое достижения последних лет.

«На демократическом развитии Украины Секретариат Президента поставил точку. Желание Банковой сберечь власть, ликвидировать правительство и фальсифицировать выборы ведет страну к диктатуре и политическим репрессиям», - отметил он.

А.КОЖЕМЯКИН призвал сотрудников всех силовых структур не поддаваться на провокации и не выполнять преступные приказы руководства.

«Я хотел бы вспомнить слова Сальвадора Альенде: «У них есть сила, и они могут подавить нас, но социальный процесс нельзя остановить ни силой, ни преступлением», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.