Тимошенко признала: с кризисом на 90% справляются СНБО и НБУ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что благодаря адекватным и действенным мерам, которые сегодня принимаются в Украине, последствия мирового финансового кризиса для страны удастся предотвратить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Украина не интегрирована так в мировое финансовое пространство, как другие страны, и поэтому последствия мирового финансового кризиса благодаря профессиональным действиям можно будет предотвратить”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что на сегодняшний день непосредственно меры по борьбе с последствиями финансового кризиса в Украине принимаются Нацбанком и СНБО.

“Все, что касается предотвращения последствий мирового финансового кризиса, на 90% касается решений Нацбанка и СНБО. Правительство делает очень локальные вещи, которые нужны сегодня, но больше всего все-таки необходимо, чтобы работал парламент, принимал необходимые законы и корректировал бюджетную политику”, - подчеркнула премьер.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями проходит спокойно, в плановом режиме. “Нет никакой необходимости предпринимать какие-то экстраординарные действия. Страна живет в абсолютно нормальном финансовом режиме”, - подчеркнула она.