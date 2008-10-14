Луценко, слава Богу, признал Ющенко главнокомандующим

Министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО призывает руководство страны прекратить втягивание силовых структур в противостояние перед досрочными парламентскими выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, который касался усиления охраны Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры Украины и других государственных учреждений военнослужащими внутренних войск, в то время как охрану этих органов власти обеспечивают сотрудники Управления государственной охраны.

«Я, безусловно, признаю конституционность статуса Президента как Главнокомандующего… Хотел бы обратиться к Президенту, к сожалению, другой возможности, кроме пресс-конференции, нет, другим руководителям государства, чтобы они проявили выдержку и не продолжали эскалацию втягивания силовых структур в противостояние перед подготовкой к внеочередным выборам», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, сегодня, 14 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал распоряжение, которым обязал внутренние войска Министерства внутренних дел Украины оказывать помощь Управлению государственной охраны (УГО) по обеспечению безопасности ЦИК, Генпрокуратуры и других объектов государственного значения, на которых сегодня несут службу сотрудники УГО.

Справка УНИАН. 25 мая 2007 года Президент своим указом вывел внутренние войска из подчинения МВД и подчинил их главе государству.