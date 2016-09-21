Бурбак: президент должен использовать все возможности на Генассамблее ООН для давления на Россию

Такое мнение высказал руководитель фракции политической партии "Народный фронт" Максим Бурбак в своей заметке на Facebook в среду, 21 сентября.

"Главная задача Президента Украины в Нью-Йорке - использовать все возможности начала ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН для давления на Россию и защиты Украины», - подчеркнул Бурбак.

Он напомнил, что по инициативе лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка Верховная Рада Украины приняла постановление о непризнании легитимности Государственной Думы Российской Федерации.

Делегация Украины, подчеркнул Бурбак, должна донести эту позицию до Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.

«Необходимо неуклонно придерживаться того подхода, который воплощало правительство Арсения Яценюка - давление, давление и еще раз коллективное давление на агрессора», - подчеркнул Бурбак.