Заседание суда, который вершит судьбу выборов, перенесли на 17 октября

Коллегия судей Апелляционного административного суда Киева сегодня перенесла на 10.00 17 октября рассмотрение жалобы Секретариата Президента на решение Окружного административного суда Киева, которым было приостановлено выполнение Указа главы государства «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель БЮТ в суде, народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО.

Он напомнил, что вчера Апелляционный административный суд Киева перенес на утро 14 октября рассмотрение жалобы Секретариата Президента Украины о приостановке действия Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Однако, по словам народного депутата, уже сегодня утром судьи, рассматривающие соответствующую жалобу Секретариата, заявили, что не “могут работать в сложившихся обстоятельствах”. “Оказывается давление на судей со стороны государственных органов. И судьи оказались беззащитными”, - сказал В.ПИСАРЕНКО.

В то же время, комментируя решение суда, народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН сказал, что политическая сила, которую он представляет, довольна таким решениям. При этом он отметил, что БЮТ примет любое решение по этому делу, если оно будет вынесено по закону.

В свою очередь, заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК, комментируя эти слова народного депутата, сказала: «Я думаю, что в такой ситуации радоваться некому и нечему».

По ее словам, «сегодня вполне очевидно, что мы имеем полное проявление блокирования начала избирательного процесса”. «Я думаю, здесь сегодня нужно серьезно задуматься, кого избирают в парламент, если депутаты позволяют себе блокировать суд», - отметила М.СТАВНИЙЧУК и отметила, что в начале заседания коллегия судей приняла такое процессуальное решение, указав на то, что на суд «оказывается беспрецедентное давление со стороны органов исполнительной власти и народных депутатов». Поэтому суд в таких условиях работать не может, поэтому было принято решение о перенесении судебного заседания, заметила она. Однако М.СТАВНИЙЧУК отметила, что «нет никакого давления со стороны Секретариата Президента”. “Я пришла в процесс докладывать позицию Президента”, - отметила она, добавив, что до начала судебных заседаний никого из коллегии судей она не знала.

Также М.СТАВНИЙЧУК в очередной раз подчеркнула, что, по ее глубокому убеждению, «это дело не является предметом рассмотрения судов общей юрисдикции, а должно рассматриваться в Конституционном Суде». В то же время она выразила убеждение, что не смотря на то, что одна политическая сила (имеется в виду БЮТ) пытается затянуть время, «выборы состоятся – это очевидно». При этом М.СТАВНИЙЧУК сказала, что сейчас «идет юридическая игра, которая является дерзкой, циничной к Конституции и закону… Сделано все, чтобы не дать суду работать».

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ прекратил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

В свою очередь Секретариат Президента обжаловал решение Окружного административного суда Киева в Апелляционном административном суде столицы.