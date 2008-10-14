В БЮТ заявляют, что правоохранители заблокировали ЦИК

Спецподразделение «Альфа» в полном вооружении и люди из Управления государственной охраны утром заблокировали помещение Центральной избирательной комиссии, заявляет народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по его словам, «под ЦИК присутствует «Альфа», сюда же нагнали три автобуса людей из Управления государственной охраны, возглавляемого ГЕЛЕТЕЕМ».

«Они не дают народным депутатам зайти в помещение, и практически под дулами автоматов вынуждают членов ЦИК собраться на заседание», - добавил О.ЛЯШКО.

По его словам, присутствие спецподразделений под ЦИК во всеоружии свидетельствует о том, что это заседание намерены провести любой ценой.

«Мы будем делать все, чтобы законность не нарушалась независимо от того, кто какую должность занимает», - сказал народный депутат.