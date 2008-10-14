Ющенко словами Петлюры призвал не забывать о мече

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня украинского казачества и Дня Украинской повстанческой армии, которые состоялись в Киеве на Софийской площади.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, с участием В.ЮЩЕНКО состоялось торжественное принесение клятвы новыми лицеистами военного лицея им. Ивана Богуна.

В.ЮЩЕНКО поздравил юных воинов с этим выдающимся событием в их жизни.

«Вам выпала большая честь учиться в лицее, который носит имя одного из самых выдающихся украинских полководцев, легендарного казацкого полковника Ивана Богуна. Это был верный сподвижник Богдана Хмельницкого, рыцарь безграничной отваги, блестящий военачальник, для которого превыше всего были честь, свобода и Украина. Будьте же достойны его славы, славы всех украинских воинов, которые с оружием в руках защищали Отчизну. Я верю в вашу счастливую и победоносную судьбу, потому что вы принесли клятву лицеиста в святой день», – сказал глава государства в своем приветственном слове.

Президент обратил внимание, что лицеисты не случайно приносят клятву на Софийской площади, ведь это – «святое место, которое олицетворяет величие побед Украинского духа и оружия». «Отсюда начинались победоносные походы славных киевских князей Аскольда и Святослава. Здесь Ярослав Мудрый разгромил печенегов и в честь победы возвел самый величественный храм Украины – Софию Киевскую. На этой площади происходили парады войск Украинской Народной Республики. Здесь маршировали славные Сечевые стрелки под командованием Евгения Коновальца. Именно на этом святом месте 22 января 1919 года был провозглашен исторический Акт Единения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Здесь стоит памятник славетному казацкому полководцу и создателю Украинского государства – гетману Богдану Хмельницкому», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Чествуя в этом году юбилей Национально-освободительной войны украинского народа под предводительством гетмана Хмельницкого, подчеркнул глава государства, мы должны ощутить свою органичную связь с теми временами и теми событиями. «Украина никогда не вела агрессивных войн. Мы хотим мира, мы хотим дружбы со всеми нашими соседями», – отметил Президент. По его словам, стратегическая цель Украины – членство в объединенной семье европейских наций и надежная защита нашего суверенитета в единой евроатлантической системе коллективной безопасности.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимым залогом независимости и государственности является сильная армия. В связи с этим Президент напомнил слова Симона Петлюры: «Не будем забывать о мече, будем учиться крепче держать его в руках».

В.ЮЩЕНКО заявил, что как Президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины сделает все, чтобы украинский солдат, офицер не ощущал недостатка ни в чем, что нужно ему для достойной жизни и эффективной обороны родной земли.

Президент сообщил, что в ближайшее время намерен подписать Указ «О Днях украинской военной победы», который определит ключевые победные даты украинской истории. «14 октября – День Покрова Пресвятой Богородицы, покровительницы украинского войска, занимает в этом реестре главное место», – сказал В.ЮЩЕНКО.

По случаю праздника глава государства возложил цветы к памятнику Богдану Хмельницкому.