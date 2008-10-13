Томенко: СНБО требует от органов власти проводить цензуру СМИ

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины и Указ Президента о мерах по обеспечению конституционных избирательных прав граждан Украины во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины содержат прямое указание на осуществление цензуры в средствах массовой информации.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

Он напомнил, что одним из пунктов решения СНБО, которое закреплено Указом Президента, Кабинет министров, Совет министров АР Крым, областные, Киевские и Севастопольские городские госадминистрации обязаны принять меры для недопущения манипулирования общественным сознанием, в частности, путем распространения недостоверной, неполной или предвзятой информации.

“Это положение является беспрецедентным в истории Украины. Еще никогда Совет национальной безопасности не обязывал органы исполнительной власти контролировать СМИ на предмет того, распространяют ли они недостоверную, неполную или предвзятую информацию”, - сказал заместитель председателя ВР.

Н.ТОМЕНКО отметил, что вышеупомянутые органы, согласно действующему законодательству, не имеют никаких полномочий относительно контроля над СМИ. Заместитель председателя ВР заметил, что во исполнение этого положения областные государственные администрации будут вынуждены мониторить деятельность СМИ и рассылать указания, что они считают неполной или предвзятой информацией.

«Поэтому это решение содержит указание и предоставляет право органам власти осуществлять цензуру в СМИ”, - сказал Н.ТОМЕНКО.