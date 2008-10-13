БЮТ: судьи работают под присмотром вооруженных людей

Группа народных депутатов от БЮТ просят милицию выяснить причины и обстоятельства пребывания в комнате для совещаний Апелляционного административного суда Киева посторонних лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам возле здания упомянутого суда сообщил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Народные депутаты подготовили заявление о преступлении, которое мы передаем в милицию, и требуем возбуждения уголовного дела», - сказал он.

По его словам, после того, как коллегия судей Апелляционного административного суда Киева во главе с председателем Михаилом МЕЖЕВИЧЕМ удалилась в комнату для совещаний для принятия решения по ходатайству БЮТ об отводе М.МЕЖЕВИЧА, в совещательную комнату судей вошли неизвестные лица.

Как отметил при этом А.КОЖЕМЯКИН, они имеют при себе оружие.

«Судьи работают практически под дулами пистолетов сотрудников СБУ», - сказал он.

В то же время он отметил, что представители БЮТ будут требовать не только отвода председательствующего в суде, но и отвода всей коллегии суда, поскольку, по их убеждению, она не сможет принять соответствующее действующему законодательству решение.

Продолжая тему пребывания посторонних лиц в комнате совещаний суда, А.КОЖЕМЯКИН допустил, что «эти люди таким образом «помогают» судьям принять необходимое решение».

Как сообщал УНИАН, представители БЮТ в Апелляционном административном суде Киева сегодня во время судебного заседания заявили отвод судье М.МЕЖЕВИЧУ, который является председателем коллегии судей, рассматривающей жалобу Секретариата Президента относительно приостановки действия Указа главы государства о проведении досрочных парламентских выборов.

В связи с этим коллегия судей удалилась в комнату для совещаний.