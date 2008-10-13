Литвин пойдет на выборы в блоке, а деньги соберет с миру по нитке

Руководитель Блока Литвина, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН не раскрывает источники финансирования своего блока на предстоящих досрочных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе В.ЛИТВИН, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что он бы раскрыл источники финансирования, "если бы они были".

По словам В.ЛИТВИНА, сейчас его политсила ищет источники финансирования, поскольку досрочные выборы в парламент страны "становятся все большей реальностью". "Будем собирать с миру по нитке", - сказал он об источниках финансирования.

В.ЛИТВИН также сообщил, что Народная партия будет участвовать в досрочных выборах вместе с Трудовой партией Украины (то есть снова пойдет в блоке).