Литвин пойдет на выборы в блоке, а деньги соберет с миру по нитке
Говорит, источников финансирования нет
Руководитель Блока Литвина, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН не раскрывает источники финансирования своего блока на предстоящих досрочных выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе В.ЛИТВИН, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что он бы раскрыл источники финансирования, "если бы они были".
По словам В.ЛИТВИНА, сейчас его политсила ищет источники финансирования, поскольку досрочные выборы в парламент страны "становятся все большей реальностью". "Будем собирать с миру по нитке", - сказал он об источниках финансирования.
В.ЛИТВИН также сообщил, что Народная партия будет участвовать в досрочных выборах вместе с Трудовой партией Украины (то есть снова пойдет в блоке).