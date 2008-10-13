Замглавы ВАСУ Цуркан попал в больницу с сердечным приступом

Заместитель председателя Высшего административного суда Украины, председатель Судебной палаты по рассмотрению дел, связанных с избирательным процессом или процессом референдума, и дел по обращениям субъекта властных полномочий Михаил ЦУРКАН попал в больницу, по предварительному диагнозу, с сердечным приступом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Высшего административного суда Украины, “сегодня утром группа народных депутатов от БЮТ (около пяти человек) зашли в кабинет М.ЦУРКАНА, разговаривали на повышенных тонах, при этом не позволяли ему выходить из кабинета и пользоваться телефонами”.

“Позже они отобрали у М.ЦУРКАНА мобильные телефоны – служебный и личный и все, кроме одного, вышли из кабинета заместителя председателя суда. Один депутат остался в кабинете, продолжая блокировать работу М.ЦУРКАНА”, - сообщает пресс-служба ВАСУ.

Причины и мотивы такого обращения народных депутатов с заместителем председателя ВАСУ пресс-службе суда не известны.

После визита народных депутатов М.ЦУРКАНУ пришлось вызывать “скорую помощь”. Теперь заместитель председателя ВАСУ находится в больнице. Окончательный диагноз пока не установлен.