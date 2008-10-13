Луценко заявил, что в открытую пойдет против решения Ющенко

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО на заседании правительства будет выступать против выделения средств из резервного фонда государственного бюджета на проведение досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам после внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны, которй обязала Кабинет министров решить вопрос о выделении Центральной избирательной комиссии из резервного фонда госбюджета средства на выборы.

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что на заседании СНБО даже не голосовал за это решение.

Напротив, по словам министра, он предлагал отменить указ о досрочном прекращении полномочий парламента в связи с экономическим кризисом.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, было бы целесообразно объединить усилия действующего парламента, действующего правительства над преодолением кризиса.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решение СНБО от 13 октября «О безотлагательных мерах по обеспечению конституционных избирательных прав граждан Украины во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины».

В частности, СБНО обязал Кабинет министров безотлагательно решить вопрос о выделении Центральной избирательной комиссии из резервного фонда государственного бюджета необходимых средств для обеспечения финансирования подготовки и проведения внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 7 декабря 2008 года, и обеспечить их перечисление до 17.00 13 октября Министерством финансов Украины и Государственным казначейством Украины Центральной избирательной комиссии.

По данным пресс-службы Президента, против решения СНБО голосовали премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.