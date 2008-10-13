У Балоги подозревают БЮТ в стремлении парализовать все суды Киева

Народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко пытаются парализовать работу всех административных судов города Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, так прокомментировал массовое присутствие народных избранников в помещении Окружного административного суда г. Киева и вокруг него руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента и созданных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб Секретариата главы государства Руслан КИРИЛЮК.

«Сорвав вчерашнее заседание апелляционного суда с помощью юридических диверсий, депутаты от Блока Юлии Тимошенко перешли к действиям физическим, бросив все силы на блокирование Окружного административного суда г. Киева. Тем самым препятствуя удовлетворению их же ходатайства о направлении материалов дела в суд апелляционной инстанции», - отметил Р.КИРИЛЮК.

«Очевидно, что представители БЮТ надеются сорвать и сегодняшнее заседание Киевского апелляционного административного суда, поскольку понимают откровенную неправосудность постановления относительно Указа Президента и неизбежность его отмены, так же, как и неизбежность проведения внеочередных выборов», - добавил Р.КИРИЛЮК.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ прекратил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

В свою очередь, Секретариат Президента обжаловал решение Окружного административного суда города Киева в Апелляционном административном суде столицы.

По словам руководителя Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслана КИРИЛЮКА, Секретариат Президента просит суд отменить постановление Окружного админсуда, поскольку суд первой инстанции не имел права выносить подобные решения, тем более в обеспечение иска останавливать избирательный процесс.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту вмешательства группы лиц, среди которых были народные депутаты Украины, в деятельность Апелляционного административного суда Киева и по факту хулиганских действий. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.