Ющенко приказал Тимошенко до 17.00 перечислить деньги на выборы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 13 октября «О неотложных мерах по обеспечению конституционных избирательных прав граждан Украины во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины».

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Этот Указ вступает в силу с дня его опубликования.

Между тем, СБНО в своем решении от 13 октября решил признать обеспечение безусловного соблюдения конституционных избирательных прав граждан во время подготовки и проведения 7 декабря 2008 года внеочередных выборов в ВР одним из приоритетных направлений реализации государственной политики по вопросам национальной безопасности Украины во внутриполитической сфере.

Также СНБО поручил Кабинету министров, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям принять необходимые меры для:

- создания для всех субъектов избирательного процесса равных условий участия в выборах;

- создания надлежащих условий для работы избирательных комиссий, в частности обеспечения их в определенные сроки в установленном порядке помещениями, транспортом, компьютерной техникой, средствами связи, инвентарем;

- обеспечения надлежащих условий для осуществления свободного волеизъявления граждан во время голосования на выборах, в том числе путем содействия в решении вопросов оборудования помещений для голосования в определенный Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины» срок;

- недопущения манипулирования общественным сознанием, в частности, путем распространения недостоверной, неполной или предвзятой информации.

Также СНБО обязал Кабмин безотлагательно решить вопрос о выделении Центральной избирательной комиссии из резервного фонда государственного бюджета средств, необходимых для обеспечения финансирования подготовки и проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, назначенных на 7 декабря 2008 года, а также обеспечить их перечисление до 17.00 13 октября 2008 года Министерством финансов Украины и Государственным казначейством Украины Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, согласно решению СНБО, Министерство иностранных дел Украины вместе с Центральной избирательной комиссией должно принять необходимые меры для обеспечения участия официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций для осуществления наблюдения за организацией и проведением внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Также в рамках подготовки к выборам Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено в пределах определенных полномочий принять меры по обеспечению надлежащего общественного порядка и безопасности на протяжении избирательного процесса, в том числе в день голосования и дни установления результатов внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, неуклонно соблюдая требования законодательства Украины относительно запрещения вмешательства в избирательный процесс и деятельность избирательных комиссий, а также недопущения вмешательства в осуществление правосудия, влияния на суд или судей любым способом.

По данным пресс-службы Президента, против этого решения СНБО голосовали премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.