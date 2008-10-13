СНБО обязал Тимошенко дать деньги на выборы

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение обязать правительство выделить средства на проведение внеочередных парламентских выборов из резервного фонда государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК.

Он напомнил, что после введения в действие этого решения указом Президента правительство будет обязано выделить средства на выборы из резервного фонда.

По словам Н.ОНИЩУКА, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, реагируя на это решение СНБО, ссылалась на то, что закон о выборах народных депутатов предусматривает, что эти средства должны быть выделены и предусмотрены в государственном бюджете.

“В то же время очевидно, что средства для проведения досрочных выборов нельзя спрогнозировать при принятии государственного бюджета, что ситуация политико-правовая и конституционная может возникнуть в любое время, и средства (в бюджете) не могут быть предусмотрены», - сказал Н.ОНИЩУК.

Он также сослался на слова Президента, который отмечал, что Верховная Рада имела возможность внести изменения в государственный бюджет, но из-за блокирования БЮТ парламентской трибуны сделать этого не смогла.

«Следовательно, это означает, что эту функцию должен выполнить Кабинет министров Украины, выделив необходимые ассигнования из резервного фонда. Хочу отметить, что резервный фонд также является средствами государственного бюджета», - сказал Н.ОНИЩУК.

Он выразил надежду, что правительство обеспечит выполнение сегодняшнего решения СНБО. «Надеюсь, что правительство, не премьер-министр, а правительство при условии, если решение СНБО будет введено в действие указом Президента, выполнит свою обязанность и выполнит указ Президента. Это конституционно-правовая обязанность правительства, а не вопрос желания или нежелания. Надеюсь, что все члены правительства осознают свою ответственностт», - сказал Н.ОНИЩУК.