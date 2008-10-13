«Самый гуманный суд Киева» и БЮТ защитят судей от Ющенко

Печерский районный суд Киева принял решение об остановке следственных действий против судьи Окружного административного суда столицы Владимира КЕЛЕБЕРДЫ.

Об этом сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания суда.

“Это означает, что никакого криминального преследования судьи нет”, - сказал депутат.

Кроме того, А.ПОРТНОВ сообщил, что сегодня уже подан иск в суд с требованием приостановить действие указа Президента об освобождении В.КЕЛЕБЕРДЫ от должности судьи Окружного административного суда Киева.

“Блок Юлии Тимошенко сделает все, чтобы ни один судья в Украине не пострадал в результате этого политического конфликта”, - сказал А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 октября стало известно, что прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного административного суда столицы, который своим решением остановил выполнение указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов. Уголовное дело возбуждено в связи с вынесением судьей В.КЕЛЕБЕРДОЙ заведомо неправдивого решения для обеспечения иска БЮТ. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины.

Президент своим указом №921 от 10 октября освободил от должности судью Киевского окружного административного суда В.КЕЛЕБЕРДУ. В Секретариате главы государства заявили, что В.КЕЛЕБЕРДА не имел полномочий рассматривать иск БЮТ.