Ющенко намекнул Тимошенко, что не надо «прятаться в коноплю»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует прекратить разговоры о целесообразности досрочных выборов в Верховную Раду и обеспечить их проведение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Глава государства подчеркнул, что главной темой заседания СНБО является вопрос обеспечения стабильности государства как политической, так и экономической. При этом он отметил, что без обеспечения политической стабильности тяжело говорить об экономической.

Президент настаивает, что его указ о роспуске парламента является законным.

Приводя нормы Конституции, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что у парламента было, по его словам, больше 40 дней, чтобы сформировать коалицию, но и на сегодня ни одна из политических сил не может заявить о готовности создать ее.

«Я больше не буду полемизировать по этим вещам. Мы исходим из того, что выйти из кризиса можно только законным путем», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что единственным законным путем является проведение досрочных парламентских выборов.

При этом Президент заметил, что ему обидно, что у некоторых политиков верх берут эмоции, и вместо норм права они говорят о том, что выборы нецелесообразны.

В.ЮЩЕНКО посоветовал оставить эту тему экспертам.

«Сейчас не стоит вопрос, целесообразно ли проводить досрочные выборы», - сказал он, подчеркнув, что власть должна сегодня сконцентрироваться на том, чтобы обеспечить проведение досрочных выборов.

Он заметил, что сам не является сторонником досрочных выборов, но, по его мнению, это единственный путь выхода из политического кризиса законным путем.

«Я убежден, сейчас не надо прятаться в коноплю, не нужно затягивать дискуссию, и в соответствии с Конституцией, у нас есть один способ дать ответ на кризис, сформированный 2 сентября», - сказал Президент, подчеркнув, что это - досрочные выборы.