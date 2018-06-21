Как Тимошенко выиграла у Януковича на «Украине» и проиграла Ющенко на «Интере»

В воскресенье светлый образ Юлии Владимировны подпортил телеканал «Интер». Там было два интервью: сначала Президента, потом – премьер-министра… От интервью с Ющенко тоже остался неприятный осадок…

Определенно, Борис Колесников – один из новых работодателей Шустера, оставит Савика без десерта за пятничный эфир, где выступили бывший и действующий премьер Виктор Янукович (лично пожаловал в студию) и Юлия Тимошенко (вещала через спутниковую связь). Потому что Виктор Федорович на своем донецком канале почти вчистую проигрывал премьеру.

Я не знаю, кого предпочтет народ – простого донецкого парня, которого год назад по его версии выгнали из власти и не дали сохранить стабильность в стране, или этакую Лису Патрикеевну, которая жаловалась на плохое экономическое наследие прошлого премьера и в одну душу повторяла: досрочных выборов не будет, спасем новогоднее оливье.

Странно, почему новогоднее оливье Юлия Владимировна хочет начать спасать уже 7 декабря?

Савик Шустер, который незаметно, но в нужное время обычно умеет вклиниться в разговор, если надо прервать спикера, выполнял роль статиста, когда говорила Тимошенко. На самом деле ничего нового экс- и действующим премьерами в эфире сказано не было. Но сама перепалка, живость дискуссии делала его интересным.

В вопросе об общей коалиции с регионами премьер вывернулась: голосовать мы можем с кем угодно, но создавать коалицию – увольте. Юлия Тимошенко перечислила, кому она зарплаты, пенсии и стипендии поднимала, подготовила кучу выписочек из подписанного в свое время Виктором Януковичем Универсала, тыкая экс-премьеру то голосованием фракции Регионов по НАТО, то его подписью под пунктом про всестороннее развитие украинского языка. И все бы ничего – да, голосовал, не отречешься, но почему Виктор Федорович не подготовил такую же выписочку по кризисам, виновницей которых считают Тимошенко времен первого премьерства, почему аналитики лидера оппозиционного Кабмина не подготовили яркое и простое объяснение шагов Ю.В., которые считаются ошибочными? Или, скажем, вспомнить бы, как ейная же фракция БЮТ взяла и проголосовала за референдум, которым можно ввести двуязычие и запретить НАТО и как ее фракция Президента то ли посадить хотела, то ли импичмент объявить. (Зачем же Юлия Владимировна так с бывшими союзниками и вопреки прошлым убеждения и лозунгам?) Ему было бы что сказать, но Виктор Федорович не нашел ничего лучше, чем заявить, что «вы, значит, красивая, но мы ж не в ателье мод…»

А эта тема для Юлии Владмировны – это ж песня. Ну и пошло-поехало, а вспомните, как вы, Виктор Федорович, в страусиных туфлях в Европу приехали, и сколько они стоят, и зачем вы страуса замордовали. Виктору Федоровичу самое время поинтересоваться, сколько Юле надо убить перепелок, чтобы оплатить всего Луи Виттона (именно «перепелиным бизнесом», по версии одного из изданий, занимается муж премьера). Но экс-премьер не нашелся…

Мне этот эфир напомнил, как Юлию Тимошенко сразу после Оранжевой революции приехала в Донецк и явилась на эфир одного с каналов. Она пришла в футболке «Шахтера» и с красным плюшевым сердцем в подарок студии. При этом она так прямо смотрела в глаза, так стоически выдерживала нападки зрителей, так благодарила донецких собственников канала за предоставленную возможность выступить, что оставила у многих впечатления: а таки ничего барышня. И в этот раз премьер, в чьей посильной помощи в раскручивании инфляции никто не сомневается, а в способности вести экономическую политику сомневаются многие, выглядела убедительней Виктора Федоровича.

Виктору Федоровичу лучше надо готовиться…

Но, через день, в воскресенье, светлый образ Юлии Владимировны подпортил телеканал «Интер». Там было два интервью: сначала Президента, потом – премьер-министра. Признаться, от интервью с Виктором Ющенко осадок остался неприятный.

Невооруженным глазом было видно, как оно вылизано службами главы державы. Ведущий подобострастно смотрит и задает подобострастные вопросы. Дает Президенту возможность покритиковать премьер-министра. Слушает, что деньги на проведение выборов можно взять из резервного фонда. (Журналист любезно не уточняет у главы державы, согласно какой конституционной или другой законодательной норме это можно сделать). На вопрос о руке Кремля Президент сказал, что все ведущие политические силы во время кризиса ездили в Москву (есть такой слух, что представители БЮТ и Партия регионов летали в Москву вместе), но телеведущий по идее должен был бы уточнить, какие именно силы и когда ездили в Белокаменную и была ли это совместная поездка. Но телезрителям оставили возможность обдумывать высочайший то ли намек, то ли слух.

Виктор Андреевич не исключил, что возглавит партийный список своей силы, и опять же не последовало никаких уточняющих вопросов: о судьбе ЕЦ, о трех организациях Руха, желающих присоединиться к его блоку, о том, виделся ли он в пятницу вечером с премьером, как об этом нашептало одно издание. Что же касается вероятности отставки премьера, то Виктор Андреевич заявил, что он – против, это было бы нелогично, неправильно.

Окончание интервью было душевным: «Все, спасибо, господин Президент, за содержательный разговор».

И вам, господин, ведущий спасибо, вы дали сказать Президенту, все что он хотел сказать, и не спросили все, о чем могли бы спросить…

То ли дело последовавшее сразу интервью Юлии Тимошенко… Разговор она прекратила сама – это когда ее спросили о том, видится ли она с бывшим лидером СДПУ(о) Виктором Медведчуком. Юлия Тимошенко подхватилась, поблагодарила за беседу и ушла.

В самом телеинтервью Юлия Тимошенко повторила много раз ранее озвученный тезис о том, что в тот момент, когда «все мировые лидеры соединяют свои команды… когда рушатся банки, которым по двести лет, нельзя объявлять досрочные выборы…»

На вопрос о визите в Москву сказала, что подписала замечательный документ, который поможет постепенно поднимать цену на газ, а не сразу. «И не надо говорить, что опять рука Кремля, нога Кремля – это в 21 веке звучит уже несерьезно, есть национальный интерес»… На уточняющий вопрос, говорила ли Юлия Владимировна на политические темы с российским руководством – практически не ответила. Ну что ж… Премьер-министр поработала на выходные, но воскресный эфир – это была явно игра в свои ворота…

Марина Лаптева