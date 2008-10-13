Тимошенко: мы подписали с Путиным прекрасный документ

Цена на российский газ будет повышаться для Украины поэтапно в течение 3-х лет. Об этом в интервью телеканалу "Интер" заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

"Вы прекрасно помните, что Российская Федерация заявила, что с 1-го января 2009 года будет цена европейская, рыночная - $500 за 1 тыс. кубических метров. Сегодня - $179. Такой ценовой стресс по газу", - отметила Ю.Тимошенко. По словам премьера, именно поэтому последний визит в Москву был посвящен тому, чтобы "договориться о другом отношении к Украине".

"Мы подписали с премьер-министром РФ Владимиром Путиным прекрасный документ, в котором я договорилась с премьер-министром России не шоково поднимать цену с 1-го января 2009 года, а поднимать ее постепенно, пропорционально в течение 3-х лет. Я считаю это абсолютной победой Украины и буду надеяться, что цена на 2009 год немножечко поднимется. Это дипломатическая победа Украины и я думаю, что, когда мы подпишем конкретную цену, я вас порадую информацией", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

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