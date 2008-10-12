Тимошенко не согласна, что хороший художник - это голодный художник

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила художников с профессиональным праздником.

Как сообщает управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, в приветствии говорится: “Наше правительство категорически не соглашается с тезисом о том, что хороший художник - это голодный художник, потому что тогда он творит не ради искусства, а ради того, чтобы прокормить свою семью или оплатить аренду мастерской. Правительство прилагает максимум усилий для поддержания вашего таланта, заботясь об увеличении финансирования культуры и искусства».