Президенты Украины и Латвии обсудят вопрос возвращения конфискованных $50 миллионов – ГПУ

Об этом заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Насколько мне известно, в ближайшие несколько дней должна состояться встреча президента Украины и президента Латвии, и эта тема будет одной из топовых в ходе переговоров", - сказал Енин.

Он отметил, что Латвия подтвердила готовность передать деньги, но для этого с украинской стороны нужны доказательства, что деньги были незаконно похищены в Украине.

"Латвийская сторона подтвердила на 100% готовность выполнить все свои обязательства в рамках существующих международных конвенций. Украина же должна документально подтвердить факт происхождения этих денег из Украины и их преступное происхождение. Ключевым вопросом будет приговор украинского суда, но могут быть и альтернативы", - отметил замгенпрокурора.

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Как сообщал УНИАН, 13 сентября на сайте ГПУ было размещено видеосообщение Енина о его визите в Латвию для обсуждения вопроса о возвращении арестованных на территории старны 50 млн евро, которые могут принадлежать бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову.

"Сообщение СМИ об аресте судами Латвии 50 млн евро, которые якобы принадлежат Арбузову, не является очередным предательством. Согласно конвенции ООН, все активы, добытые преступным путем и арестованные на территории того или иного государства-члена конвенции, подлежат обязательному их возврату в страны происхождения. Данный вопрос будет решаться в рамках межправительственного переговорного процесса. Именно этому вопросу будет посвящен мой визит в Латвийскую Республику ", - сказал Енин.

16 сентября Енин сообщил, что генпрокурор Латвии во время переговоров с делегацией Генпрокуратуры Украины выразил готовность обсудить возможность возвращения Киеву или распределения средств, конфискованных со счетов экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича.

Он добавил, что для этого Украина должна доказать, что деньги происходят из Украины и что они приобретены преступным путем.