Интрига сезона: правительственная программа против коалиционного соглашения

Те, кто считает, что противоречия внутри действующей Конституции после подписания Универсала и утверждения правительства Януковича по крайней мере в ближайшее время не будут влиять на политический процесс, – несколько ошибаются.

Одной из такой бессмысленной неуместности в Основном Законе является старая норма об одобрении парламентом правительственной программы с предоставлением ему годового иммунитета от вотума недоверия – при наличии уже новой нормы о коалиционной ответственности за действия коалиционного же Кабмина.

Такое сочетание обесценивает знаменитую парламентскую коалицию до одноразового орудия приведения определенного состава правительства к власти, и на протяжении года после одобрения программы дает возможность, без последствий для исполнительной власти, не только разрушить коалицию, но и переизбрать Верховную Раду, если та не создаст новую. А если взвесить, что одобрение программы никоим образом не нуждается в участии именно коалиции, которая правительство это официально создала, а лишь 226 ситуативных голосов, – то действующему правительству нет смысла учитывать в программе никаких требований “батькив-коалициянтив”, а лишь цену, которую им выставят ситуативные лоббисты своих конкретных интересов из разных фракций.

Конечно, это не имеет никакого отношения к модели не то что просто парламентской, но и парламентско-президентской власти. Поэтому и теперешняя обеспокоенность вокруг последнего раздражающего вопроса – “быть или не быть” “Нашей Украине” в коалиции с ПР–СПУ–КПУ – выглядят достаточно таки надуманными. В действительности формат коалиции, даже с точки зрения, кто именно в ней будет иметь “золотую акцию”, после одобрения правительственной программы не будет иметь никакого значения.

Считается, впрочем, что и здесь есть нюанс.

Да, даже во время действия правительственного иммунитета Верховная Рада имеет по Конституции право отправлять в отставку и, соответственно, назначать отдельных министров. Отсюда возникает иллюзия, будто именно через новый формат коалиции, скажем, “Наша Украина” может в одиночку “повыдергивать” из правительства некоторых представителей своих партнеров и вернуть на их должности или просто назначить своих людей. Формально – да. А политически и практически, не имея возможности шантажировать всю коалицию развалом с последующей отставкой правительства, – и на ротацию министров “Наша Украина”, как и кто-либо, влиять не может...

Поэтому поскольку других форм ответственности, кроме отставки, наш политикум просто не знает и не понимает, то и теперешний ґвалт вокруг изменения формата правящей коалиции имеет смысл лишь в часовом измерении. То есть – если “Наша Украина” в какой-либо “конфигурации” и войдет в альянс, то должна выставить, а главное – получить “цену” за это исключительно до, а не после одобрения правительственной программы. Соответственно, и наоборот: правительство Януковича, очевидно, вместе со спикером Морозом заинтересованы, чтобы внести на рассмотрение ВР и утвердить правительственную программу как можно быстрее, – а тогда уже пусть “Наша Украина” с Президентом Ющенко определяются...

Кстати, о Президенте. Самыми смешными выглядят его намерения, обнародованные господином Рыбачуком, контролировать соблюдение выполнения правительством не только Универсала национального единства, но и именно правительственной программы. Не имея прямого кадрового влияния на Кабмин, в том числе и реально – через указы, поскольку те не выполнялись и при “помаранчевых” правительствах, – Президент может даже ежедневно ругать исполнительную власть в своих радиообращениях к народу. Но есть основания считать, что Ющенко не будет делать и этого, поскольку не только не намеревается в который раз испытывать доверие избирателей, но и получил, наконец, именно с правительством Януковича полное взаимопонимание в вопросах газопоставок в Украине через “Росукрэнерго”. И пусть теперь даже РУЭ уже не гарантирует Украине самую низкую в Европе цену на газ, – и это лишь лучше для тех, кто имеет выгоду от такого снабжения...

Следовательно, в настоящее время имеющаяся единственная “проблема” у господ Януковича и Азарова – поиск 226 голосов за свою годовую индульгенцию, по получении которой можно будет “сделать ручкой” как “антикризовикам”, так и сторонникам “коалиции национального единства”. Наконец, позже и любые законы, и даже бюджет можно принимать так же ситуативно, лишь дополнительно подчеркивая псевдореформу Конституции, что в действительности никоим образом не усилила партийно-фракционное влияние на реальную власть.

Но, собственно, именно по всем очерченным причинам у Кабинета Януковича и могут возникнуть проблемы с принятием программы. В частности, со стороны коммунистов. Ведь те все меньше могут предъявить своим избирателям “антикризисные” мероприятия со стороны партнеров от Партии регионов. И при этом благодаря такой, как она есть, Конституции, остаются не гарантированными от встречи со своим электоратом раньше, чем олигархическое правительство начнет улучшать народную жизнь.

То есть когда фракция КПУ образовывала “антикризисную коалицию” – она была права, избегая досрочных выборов. А вот брать на себя ответственность за программу олигархов, которая дает иммунитет лишь правительству, а не парламенту, – это по крайней мере большой риск...А если после искусственно разыгранной “драмы” вокруг вроде бы проекта программы с языковым вопросом и дежурным уклоном в ЕЭП Кабмин таки пойдет “на уступки” не подписанному коммунистами Универсалу и Президенту, – то и вообще неизвестно, за что им, лишенным даже наименьших должностей в исполнительной власти, это голосование...

Так что смысл в поиске голосов “нашоукраинцев” для получения годового иммунитета у правительства есть.

В свою очередь, “Наша Украина”, если бы действовала так же, как раньше в переговорах с БЮТ, – должна была бы также требовать, напротив, записать в новое коалиционное соглашение добровольный отказ от одобрения парламентом правительственной программы. Мотив – чтобы действовал конституционный же контроль коалиции над правительством.

В конце концов Конституция не требует, и Конституционный суд до сих пор не устанавливал, что она требует одобрения правительственной программы, а лишь предусматривает такую возможность.

Кстати, если нужно, можно бы на этом вопросе новый Конституционный суд как раз и опробовать – на его понимание противоречий в политико-правовых конструкциях, заложенных в псевдореформу. Такое представление никоим образом не нарушило бы обязательства Ющенко не ревизовать изменения к Конституции, а лишь подтвердило бы, что его намерение совершенствовать конституционную систему было хоть на йоту искреннее, чем остальные обещания.

В конечном итоге, лишь такой ход “Нашей Украины” хоть частично политически оправдал бы сам факт выбора Президента Ющенко между роспуском парламента и представлением кандидатуры Януковича на должность премьера, а также потребность во временном альянсе самого блока с Партией регионов.

Поскольку, скажем, “эффективность” этого правительства на газовом “фронте” такого оправдания, напротив, совсем не создает, – кроме разве что уже упомянутой заинтересованности в “Росукрэнерго”. И совсем не объясняет этого политического мезальянса тот факт, что в правительстве Януковича есть уже три министра от НУ, которые в действительности находятся там просто по “квоте” Президента, включительно с добровольно предоставленной ему вне границ Конституции должностью министра юстиции...

Лишнее и говорить о том, что “Нашей Украине” и Ющенко нет смысла оставлять единственной безальтернативной оппозиционной силой БЮТ, из-за лидерства которого, собственно, Президент и испугался досрочных выборов.

А уже последние события вокруг Юрия Луценко по делу Ерохина, а теперь и погибшего от сердечного приступа его заместителя Бондаренко свидетельствуют, что просто так “взлелеять” из разговорчивого министра весомую популистскую альтернативу Юли точно не удастся. По крайней мере без дежурного грязного скандала уровня и качества дела Гонгадзе, Чорновола и других аналогичных...

Ну а с такими делами об “объединении” и “стабильности” в стране, ради которых вроде бы осуществляются все измены и глупости, – точно речь не идет.

Ирина Погорелова