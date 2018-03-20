Сентябрь: мягкое столкновение Янукович–Тимошенко

ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ Сентябрь 2006 года обозначит сложные внутриэкономические вопросы, которые в ближайшем будущем могут вызвать сильные споры. Заключающиеся соглашения и договоры могут быть отложены, а некоторые из них потребуют существенной коррекции, или даже не смогут быть согласованы. Сейчас формируется новая система управления экономикой. Этот процесс будет сложный, и может сопровождаться конфликтами на протяжении всего сентября.

Эти конфликты будут сильными, но локальными. Они затронут в основном приватизационные, внутри- и внешнеэкономические вопросы, но, по моим оценкам, их силы недостаточно, чтобы создать серьезный общественный кризис. Один из вариантов этой ситуации может быть связан с бюджетным процессом, решениями по организации свободных экономических зон. Не исключено, что вопросы либерализации экономики могут вызвать жаркие споры.

Но споры и конфликты сентября политические. В общем сентябрь должен оказаться успешным для решения реальных экономических вопросов в Украине. Самая сложная проблема в этом месяце – в первой половине сентября будет некая попытка оказать давление на экономическую самостоятельность страны или требование заключить невыгодный экономический договор. Но эта ситуация не сможет создать серьезных проблем благодаря мощной информационной поддержке и либеральным тенденциям в экономике.

Сентябрь особенно благоприятен для процессов интенсификации в экономике, а также для ее социализации в виде решения вопросов занятости. Вернее, эти два процесса будут органично связаны между собой – проблема занятости будет решаться с помощью интенсификация экономики.

Но самое главное – это благоприятный инвестиционный климат в сентябре.

Нереально быстро сделать расчеты по роли всех политиков в этом процессе, но можно сказать, что для премьер-министра Виктора Януковича политические споры будут создавать и проблемы, и удачи. Для него в сентябре при решении текущих экономических вопросов будут возникать проблемы, но управление экономикой, внешнеэкономическая деятельность, а также решение организационных и управленческих вопросов будет успешным. А вот политические решения по текущим внутриэкономическим вопросам окажутся более удачными для лидера оппозиции Юлии Тимошенко.

Самое интересное то, что в деловых отношениях между этими двумя политическими лидерами нет конфликта. Наоборот, в 2007 году они должны оказать друг другу поддержку при решении каких-то важных деловых вопросов. Конфликты между ними либо носят эмоциональный характер, либо возникают из-за неличных интересов.

ТЕКУЩАЯ НЕДЕЛЯ

Что было

Цитата из прошлого прогноза: "Можно предположить, что основная их тема – переговоры по газу… Но на этой неделе могут возникнуть сложности в рамках этой ситуации. Они выглядят как некие претензии или требование к Украине выполнить определенные обязательства, как предварительное условие, касающееся этих переговоров. Могут быть выдвинуты какие-то условия для того, чтобы гарантироватьпартнерам выполнение договоренностей в будущем". На прошлой неделе посол России в Украине Виктор Черномырдин заявил, что газотранспортная система Украины должна быть передана в собственность Международному газотранспортному консорциуму.

Кроме того, к этой же ситуации относится и цитата из позапрошлого прогноза: "Во второй половине этой недели в Украине сложится весьма благоприятная обстановка для принятия важных решений в сфере национальной экономики. Но на следующей неделе выяснится, что эти решения создают конфликтные ситуации, затрагивают интересы некоторых экономических групп или отраслей. Еще один вариант этой ситуации – какие-то деловые предложения, которые нарушают экономические интересы страны или создают проблемы для решения вопросов занятости населения. Эта ситуация будет положительно разрешена в начале сентября". Цитата: "Во внутриполитической жизни страны опять могут возобновиться споры из-за распределения должностей, по процедурным вопросам".

На прошлой неделе было объявлено о решении Кабинета Министров об изменении регламента, "Наша Украина" заявила об инициировании процесса подписания нового коалиционного соглашения с Партией регионов.

Что будет Ситуация, связанная с решение Кабинета Министров об изменении регламента, вряд ли вызовет какой-либо неразрешимый конфликт в структурах власти. В сентябре можно ожидать множества достаточно мощных компромиссных факторов, позволяющих найти приемлемые решения по этой ситуации. Поиск этих факторов должен быть в центре внимания на протяжении всей этой недели. Уже начиная с ее середины, а также в ее конце или в начале следующей недели должны быть приняты определенные решения, стабилизирующие ситуацию. Эти решения выглядят как процедурные или договорные.

Тем не менее, эмоциональные причины для споров все еще остаются. Более того, эти споры могут оставаться сильными на протяжении всего этого месяца. Только во второй половине сентября сформируются условия для реальных сложных ситуаций, которые могут повлечь за собой какую-то реорганизацию системы управления.

Второе наиболее важное событие, которое является продолжением прошлой недели, – переговоры по газовым вопросам. Кроме того, сюда же относятся все громкие экономические вопросы прошлой недели: повышение тарифов, ограничение поставок газа для "Киевэнерго".

Во всех этих ситуациях имеются очень мощные компромиссные факторы. Они уже начали набирать силу, но пока еще незаметны в виде реальных событий.

Кроме того, в прошлых прогнозах говорилось о том, что до появления этих проблемных ситуаций были благоприятные события по этой теме. Напомним, что таким событием стала поездка Януковича в Россию, когда проходили переговоры по поставкам газа в Украину. В последующем станет еще более очевидным, что Янукович – один из наиболее активных участников решения этих вопросов.

Итак, на этой неделе должны проявиться компромиссные, стабилизирующие события, которые наметят пути решения сложных вопросов, возникших на прошлой неделе. Остальные события, скорее всего, окажутся гораздо менее значительными.

Вадим Феофанов, астролог