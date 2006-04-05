Томенко с Черновецким будет весело

Блок Юлии Тимошенко будет предлагать новую модель управления Киевом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель руководителя БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По его словам, сейчас руководство блока решает, какую сферу жизнедеятельности столицы и какую комиссию в Киевсовете взять под свою опеку.

Н.ТОМЕНКО считает неправильным, когда один человек руководит исполнительной властью и горсоветом.

Признавая победу Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на выборах мэра столицы, Н.ТОМЕНКО отметил, что ситуация в Киеве непростая, поэтому “будет нелегкая работа, но будет весело”.

Как сообщал УНИАН, на выборах в Киевсовет БЮТ поддержали больше всего избирателей – за него проголосовали 354 тыс. 666 киевлян, в результате чего БЮТ в Киевсовете будет представлять 41 депутат.