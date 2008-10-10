Ющенко: не нужно искать проблемы там, где их нет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью телеканалу «Интер» дал оценку экономической ситуации в Украине с учетом мирового финансового кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, интервью выйдет в эфир в «Подробностях недели» в воскресенье, 12 октября, в 20.00.

Главными темами беседы также были досрочное прекращение полномочий Верховной Рады VI созыва, проведение внеочередных выборов, перспективы создания коалиции в следующем парламенте и эффективности его работы.

Отвечая на вопрос, В.ЮЩЕНКО сказал, что не рассматривает возможности приостановить действие своего указа о роспуске ВР, если парламент не примет необходимые для проведения выборов решения.

Президент, в частности, отметил, что если речь идет об отсутствии реестра избирателей, то прошлогодние выборы (так же, как и все предыдущие) проходили по сформированным избирательным спискам и были признаны обществом и международным сообществом «честными и справедливыми». «Не нужно искать проблемы там, где их нет. Я, безусловно, первый, кто будет говорить, что в Украине должен быть электронный список избирателей, надежная база, которая должна профинансироваться правительством, а ЦИК должна иметь средства, чтобы эту работу осуществить... Но если этого не обеспечено, это не означает, что у человека нет права выбора, права голосования», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Относительно финансирования внеочередных выборов, Президент напомнил, что при отсутствии соответствующих изменений в бюджете, эти средства, «как того требует закон», будут выделены из Резервного фонда.